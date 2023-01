Medalje za hrabrost in požrtvovalnost 77 junakom: 'To je veliko rešenih življenj'

Medalje Policije za požrtvovalnost in medalje Policije za hrabrost je prejemnikom na slovesnem sprejemu na Policijski akademiji v Tacnu podelil vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije Boštjan Lindav , skupaj z ministrico za javno upravo v funkciji ministrice za notranje zadeve Sanjo Ajanović Hovnik . Posameznikom, ki so požrtvovalno in hrabro pomagali skupnosti, sta iskreno čestitala in se jim zahvalila.

Dodal je, da je pomoč drugemu vedno dvosmerno dejanje in da z njim ničesar ne izgubimo, kvečjemu pridobimo. " Vsi prejemniki medalj, bodisi policisti bodisi občani, ste v kritičnih situacijah pokazali veliko mero poguma, pa tudi sočutja in nesebičnosti, ter bili v mnogih primerih tudi sami izpostavljeni nevarnosti. Tvegati svoje življenje za nekoga drugega je največ, kar lahko človek na tem svetu naredi. Ni večjega in plemenitejšega dejanja od tega! " V imenu celotne Policije in svojem osebnem imenu je nagrajencem zato izrekel iskreno zahvalo za njihova dejanja in za konec dodal: " Vsako dobro dejanje se nekam zapiše in vedno tudi povrne. Želim vam, da se vam vaša povrnejo v najlepši možni obliki."

"Zgodbe hrabrih in požrtvovalnih so presunljive in osupljive, a hkrati navdihujoče, nekatere celo na meji možnega. /.../ Za vsakim primerom pa stojijo resnične osebe z imeni in priimki, ki so jih ti usodni in dramatični dogodki za vedno povezali. Na eni strani nesreča ali splet nesrečnih in nepredvidljivih okoliščin, tudi skrajni obup in človeška stiska; na drugi pa osupljiva moč, pogum in neverjetna pozitivna energija. Obe strani sta se v odločilnem trenutku ujeli in za vselej sklenili trdno vez – skupaj so postali zmagovalci v tekmi s časom in v neizprosni bitki med življenjem in smrtjo ," je sklenila.

Ajanović Hovnikova je izrazila zadovoljstvo, da ima kot ministrica priložnost biti na dogodku, kot je današnji: "Današnji dogodek bo zame eden izmed tistih nepozabnih in dragocenih, ki se mi bodo za vedno vtisnili v spomin. Kot navdih in kot potrditev, da so med nami še vedno tako čudoviti ljudje, ki osmišljajo naš vsakdan in bogatijo našo družbo."

"Prav vsi današnji nagrajenci so se nesebično vključili v reševanje tujih stisk, kljub temu da so se ob tem v mnogih primerih tudi sami izpostavili veliki nevarnosti. Pri svojih človekoljubnih dejanjih so pozabili na lastne strahove in pokazali izreden pogum. V kritičnih in pogosto zelo dramatičnih situacijah so se brez pomisleka odzvali na stisko drugih in v danem trenutku naredili največ, kar je bilo mogoče, da bi pomagali sočloveku, in to tudi za ceno lastne varnosti. Izjemna požrtvovalnost, ki je ne najdemo le v policijskih vrstah, temveč tudi med preostalimi občani, nas upravičeno lahko navdaja z zadovoljstvom. Pravočasno so prepoznali okoliščine, ki so zahtevale takojšnje ukrepanje, in se brez vsakršnega pomišljanja odzvali nanje. Preprosto rečeno, reševali so dragocena človeška življenja ," so zapisali na Policiji.

Med prejemniki je tokrat šest policistk, 50 policistov, šest občank in 15 občanov, med katerimi je tudi pomožni policist. Vsem prejemnikom medalj je skupno, da so pogumni, odločni, požrtvovalni in nesebični. Ravno takojšnje ukrepanje, brez vsakršnega pomišljanja, je v večini primerov ključno in odloča o preživetju ali smrti. Vsi so pokazali najvišjo obliko nesebične pomoči sočloveku.

Večkrat so posredovali pri prijetju napadalcev, vlomilcev in roparjev, petkrat so iz vode reševali utapljajoče se osebe, v osmih primerih so izvajali temeljne postopke oživljanja, nudili pa so tudi pomoč pri prometnih nesrečah in hudih krvavitvah. Uspešni so bili pri iskanju pogrešanih oseb, v treh primerih so ponesrečence reševali iz gorečega prostora in večkrat uspešno preprečili poskus samomora. Nesebično so pomagali tudi pri množični nesreči v gorah in pri najhujšem požaru v zgodovini samostojne Slovenije.

Dva primera sta se žal končala tragično. V prvem primeru je moški, kljub vsem požrtvovalnim naporom, da bi ga rešili, umrl zaradi poškodb prometne nesreče (traktorist). V drugem je žrtev družinskega nasilja podlegla posledicam krutega napada. "Na tem mestu ponovno poudarjamo, da v slovenski Policiji področju obravnave nasilja v družini posvečamo zelo veliko pozornosti, saj gre za kompleksna kazniva dejanja, ki zahtevajo poseben pristop in obravnavo. Za nasilje ni opravičila in zanj mora veljati ničelna toleranca," so zatrdili.

V vseh preostalih 34 primerih so pogumni posamezniki poskrbeli za srečen razplet zelo zahtevnih situacij.