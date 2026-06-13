Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

77-kilometrska Barjanka in družinsko kolesarjenje - kje bodo zapore?

Ljubljana, 13. 06. 2026 07.25 pred 12 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
M.P.
Barjanka

V Ljubljano z okolico se je vrnil tokrat že 45. maraton Franja. Doslej ga je prekolesarilo že več kot 150.000 kolesarjev iz več kot 80 držav sveta, od tega je bilo več kot 23.000 ženskih kolesark. Danes so na sporedu štirje izzivi - kje pa bodo zapore?

Že med 7. in 8. uro poteka start trojic na 108 kilometrov dolgem gorskokolesarskem Ljubljanskem zmajevem MTB izzivu. Preizkušnja je namenjena izkušenim in dobro pripravljenim kolesarjem in vključuje okoli 2450 višinskih metrov.

Ob 8. uri pa se je začela 77 kilometrov dolga vožnjo po Ljubljanskem barju oziroma Barjanka. 

Barjanka
Barjanka
FOTO: POP TV

Kasneje pa sledita tudi družinsko obarvana dogodka. Otroški kolesarski izziv s krožno vožnjo po BTC Cityju se bo začel ob 16.30 in je primeren za otroke od tretjega do sedmega leta starosti, družinsko-šolski maraton pa bo na vrsti pol ure prej. Proga je dolga 25 kilometrov in je nezahtevna, brez vzponov ter poteka ob popolni zapori cest po Ljubljani in okolici za sproščeno kolesarjenje.

Start dužinsko-šolskega maratona bo na relaciji BTC – Šmartinska cesta – Šentjakob. Trasa bo vodila mimo avtocestnega priključka LJ Sneberje – Zasavska – Šentjakob – Podgorica – Dragomelj – Pšata – Bišče – Selo pri Ihanu – Domžale – Ljubljanska cesta – Šentjakob in nazaj v BTC.

Družinsko šolski maraton Franja
Družinsko šolski maraton Franja
FOTO: Franja.org

Za nemoten in varen potek maratona bo na delih celotne trase potekala tudi kratkotrajna popolna zapora za ves promet, in sicer med 16.00 in 18.30.

Zaprti bodo vsi priključki na traso. Iz smeri Novih Jarš od Avsečeve proti glavni železniški postaji bo Šmartinska cesta normalno prevozna. V smeri proti Novim Jaršam bo zapora postavljena v križišču s Kajuhovo ulico in Jarško cesto.

Preberi še Do nedelje v Ljubljani in okolici številne zapore, tudi na avtocesti

V križišču v Šentjakobu bosta zaprti smeri Šmartinska cesta in cesta proti Domžalam. Promet skozi omenjeno križišče proti Litiji in Črnučam ne bo mogoč.

Trasa od Šentjakoba do Domžal bo zaprta do središča Domžal, Ljubljanska cesta, Kolodvorska cesta do križišča.

Za vse sobotne dogodke je doslej nekaj manj kot 2200 prijavljenih kolesarjev vseh starosti.

maraton franja kolesarjenje zapore barjanka
24ur.com Ste pripravljeni na tekaški spektakel?
24ur.com Ljubljanski maraton se bliža: kako se v 20 dneh pripraviti na tek?
24ur.com Kolesarski praznik v Kranju s pridihom Toura
24ur.com Po zahtevnih etapah na Vuelti na vrsti ravninska trasa
24ur.com Do nedelje zaradi maratona Franja na več odsekih popolne zapore cest
24ur.com Posebna kolesarska karavana bo preplavila Slovenijo
Moskisvet.com Kako ekskluzivno do zakulisne izkušnje med dirko po Franciji? Kliknite tukaj
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mentorhercul
13. 06. 2026 20.24
.....in zgodila se še mvrica.....kar zapirajo ceste.
Odgovori
+2
2 0
Rafael Kramar
13. 06. 2026 11.26
Svinjarija biciklarska...!!!
Odgovori
+3
4 1
Uporabnik1921539
13. 06. 2026 10.27
cestitam.Uspelo vam je isto,kot Darsu.Vse tapret,da se jih lahko par izzivlja nad istalimi.Franja je v Lj?Naj gredo kolesarit v Franjo,ce je to posveceno spominu na bolnico
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763