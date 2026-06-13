77-kilometrska Brjanka in družinsko kolesajenje - kje bodo zapore?

Že med 7. in 8. uro poteka start trojic na 108 kilometrov dolgem gorskokolesarskem Ljubljanskem zmajevem MTB izzivu. Preizkušnja je namenjena izkušenim in dobro pripravljenim kolesarjem in vključuje okoli 2450 višinskih metrov. Ob 8. uri se začenja 77 kilometrov dolga vožnjo po Ljubljanskem barju oziroma Barjanka.

Brjanka FOTO: POP TV

Kasneje pa sledita tudi družinsko obarvana dogodka. Otroški kolesarski izziv s krožno vožnjo po BTC Cityju se bo začel ob 16.30 in je primeren za otroke od tretjega do sedmega leta starosti, družinsko-šolski maraton pa bo na vrsti pol ure prej. Proga je dolga 25 kilometrov in je nezahtevna, brez vzponov ter poteka ob popolni zapori cest po Ljubljani in okolici za sproščeno kolesarjenje. Start dužinsko-šolskega maratona bo na relaciji BTC – Šmartinska cesta – Šentjakob. Trasa bo vodila mimo avtocestnega priključka LJ Sneberje – Zasavska – Šentjakob – Podgorica – Dragomelj – Pšata – Bišče – Selo pri Ihanu – Domžale – Ljubljanska cesta – Šentjakob in nazaj v BTC.

Družinsko šolski maraton Franja FOTO: Franja.org

Za nemoten in varen potek maratona bo na delih celotne trase potekala tudi kratkotrajna popolna zapora za ves promet, in sicer med 16.00 in 18.30. Zaprti bodo vsi priključki na traso. Iz smeri Novih Jarš od Avsečeve proti glavni železniški postaji bo Šmartinska cesta normalno prevozna. V smeri proti Novim Jaršam bo zapora postavljena v križišču s Kajuhovo ulico in Jarško cesto.