770 tisoč evrov za nove etilometre: strožja pravila pri preverjanju alkohola

770.000 evrov. To je ponudba podjetja Dräger Slovenija, ki ga je ministrstvo za notranje zadeve izbralo za dobavo 96 etilometrov.

S tem ministrstvo sledi lanski odločitvi ustavnega sodišča, ki je sklenilo, da za ugotovitev alkoholiziranosti ne zadostuje zgolj strinjanje voznika z rezultatom alkotesta. Zato je naložilo nabavo "dodatnih etilometrov". Do zdaj jih je imela policija 20, uporabljali pa so jih v primerih, ko se posameznik ni strinjal z rezultatom alkotesta. Letos je bilo takih primerov 120.

"Od teh okoli 120 preizkušenih je bilo okoli 60 odstotkov pozitivnih. Ni pa to pogost pojav, da se preizkušanci ne strinjajo z rezultatom," je povedal Kristjan Meznarič z Generalne policijske uprave.

Odmeven primer, ki je lani pristal pred ustavnim sodiščem, je sprožil odvetnik Matej Potočnik, ki je zastopal enega od obtoženih zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

A s takšno odločitvijo ustavnega sodišča se danes ne strinja. Meni, da sodišče ni odpravilo kršitev pravice do prepovedi samoobtožbe, zato bo o tem po njegovem moralo odločati še Evropsko sodišče za človekove pravice.

Ob tem opozarja, da odločitev vpliva tudi na prometno varnost.

"Lahko bi torej rekli, da je ustavno sodišče v tem primeru dvakrat zgrešilo tarčo – najprej s pravnega vidika in potem še z življenjskega vidika," meni Potočnik.

Na Potočnika so se po odmevni sodbi obrnili tudi nekateri drugi posamezniki s podobnimi primeri. Kljub temu meni, da bi morala policija ob pozitivnem alkotestu voznikom jasneje pojasniti njihove pravice – predvsem, da rezultat alkotesta ne predstavlja dokaza, temveč da je dokaz lahko priznanje preizkušanca.

"Da policija jasno pove preizkušancu, kakšne so njegove pravice, ne pa da se mu predstavi, da je alkotest v redu in da se vidi, da je pijan," dodaja odvetnik.

Tudi po dobavi novih naprav bodo policisti še naprej uporabljali alkoteste, pozitivne rezultate pa bodo morali potrjevati z etilometrom. Na policiji ob tem opozarjajo, da se bo povečala obremenitev policistov.

"Na letni ravni preizkusimo nekje 400.000 voznikov. Od tega je 10.000 preizkusov pozitivnih. To pomeni, da bi morali vsakemu pozitivnemu odrediti bodisi etilometer bodisi strokovni pregled," zaključuje Meznarič.

Ker sodišče zakonske določbe ni razveljavilo, še vedno velja dosedanja ureditev. Je pa državnemu zboru naložilo, da do novembra odpravi ugotovljeno protiustavnost. Nove merilnike naj bi dobavili v 90 dneh od oddaje naročila, ki pa še ni bilo zaključeno.