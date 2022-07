78-letnica zapeljala v peške, tri so poškodovane

Včeraj ob 9.11 se je v Portorožu pripetila hujša prometna nesreča. 78-letna voznica je pripeljala do prehoda za pešce, pred njo pa je tam že stal voznik, ki je čakal pešce, da prečkajo cestišče. Ker voznica ni mogla pravočasno ustaviti, je zavila v desno in pri tem oplazila vozilo pred seboj, nato zapeljala na pločnik, pa v prometni znak in še v drog javne razsvetljave. Na koncu je trčila v tri peške, ki so huje poškodovane. Vse tri so odpeljali v SB Izola, povzročiteljici pa je bil odrejen strokovni pregled.

Povzročiteljico prometne nesreče bo po besedah predstavnice za odnose javnosti Policijske uprave Koper, Anite Leskovec doletela kazen, ki pa bo odvisna od telesnih poškodb udeleženk in tega ali so te poškodbe hujše ali lažje ter rezultatov strokovnega pregleda. Povzročiteljica se lahko kaznuje tudi zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, ki se po 323. členu Kazenskega zakonika, v kolikor je v nesreči bila kakšna oseba hudo telesno poškodovana, kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.