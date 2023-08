78 odstotkov ambulant pacientom omejevalo dostop do zdravnika

Nekatere ambulante niso bile opremljene z avtomatskimi telefonskimi odzivniki oz. so bile informacije na teh odzivnikih zastarele ali pomanjkljive. Ponekod ni bilo mogoče naročanje po pošti in osebno z obiskom ambulante. Tudi obvestila na spletnih straneh ambulant so bila pogosto pomanjkljiva.

Zagovornik načela enakosti je zato preveril dostopnost ambulant družinske medicine v zdravstvenih domovih in pri koncesionarjih. Ugotovil je, da večje število ambulant ne upošteva zakonskih pravil o možnih načinih naročanja. Možnosti naročanja po telefonu denimo ponekod niso bile zagotovljene ves ordinacijski čas, ampak le nekaj ur dnevno. Informacije o načinih naročanja na avtomatskih telefonskih odzivnikih niso bile popolne oz. so bile podane prehitro, da bi si jih bilo mogoče zabeležiti ali zapomniti.

Slabše digitalno pismeni, predvsem starejši, osebe, ki nimajo dostopa do interneta oz. mobilnih aplikacij, in akutno bolni, so opozarjali, da zdravnika težko prikličejo.

Pacienti so Zagovorniku načela enakosti konec lanskega leta poročali o težavah pri naročanju na preglede v ambulante družinske medicine. Obveščali so, da so se ob uvajanju elektronskega naročanja okrnile druge zakonsko predpisane možnosti komuniciranja z osebnim zdravnikom.

Na podlagi navedenega je zagovornik ocenil, da so nekatere ranljive skupine pri dostopu do osebnega zdravnika v slabšem položaju. Zdravstvenemu inšpektoratu je predlagal izvedbo nadzora.

Inšpektorji so preverili 49 ambulant in ugotovili, da jih kar 78 odstotkov svojim pacientom ne omogoča dostopnosti v skladu z zakonom. Izrekli so več opominov in navodil za odpravo nepravilnosti, napovedali pa so tudi, da bodo nadzor ponovili.

"Ugotovitve zdravstvenega inšpektorata potrjujejo, da ima veliko ljudi, tudi ranljivih, velike težave pri dostopu do osebnega zdravnika. Nedopustno je, da ljudje, ki so bolni, velikokrat ne morejo priti neposredno do zdravnika. Od ministrstva za zdravje pričakujem, da bo na tem področju bolj pozorno in bo zagotavljalo, da bodo vsi izvajalci spoštovali zakonska določila in omogočali pacientom neoviran dostop do zdravstvenih storitev. Zagovornik bo dogajanje na tem področju pozorno spremljal še naprej," je dejal Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.