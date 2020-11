780 krogov s kolesi za 780 milijonov evrov, ki jih je vlada namenila vojski

Na Trgu republike v Ljubljani so se po nekajtedenskem premoru spet zbrali protestniki, ki so individualno krožili s kolesi pred Državnim zborom. Skupno so naredili 780 krogov, ki predstavljajo 780 milijonov evrov, ki jih bo državni zbor namenil nakupu orožja.

"Povečuje se brezposelnost, socialne stiske ljudi se zaostrujejo, gospodarstvo je v težavah, zdravstvo, domovi za starejše in drugi sistemi v državi pa ostajajo kronično kadrovsko in finančno podhranjeni. Po šivih ne pokajo samo bolnišnice, temveč tudi pogrebne službe. Medtem vlada v takih okoliščinah načrtuje 780 milijonov evrov vredno nabavo nepotrebnega orožja iz tujine," so pojasnili svoje razloge za protest in dodali, da vlada "vedno znova dokazuje, kje so njene prioritete in te očitno niso v zagotavljanju dobrobiti ljudi".

Kot je znano, je DZ je z 48 glasovi za in 36 proti ob 85 navzočih sprejel zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski (SV) v letih od 2021 do 2026. Predlog predvideva 780 milijonov evrov dodatnih sredstev za vojaške naložbe v prihodnjih šestih letih, od tega večino za nakup oklepnih vozil in za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine. Opozicija napoveduje referendum. Na ministrstvu za obrambo pa menijo, da bi bil referendum ustavno nedopusten.