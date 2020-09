780 milijonov za investicije v vojsko, Levica vztraja pri referendumu

Že od 12. ure se v parlamentu na odboru za obrambo močno krešejo mnenja. Levica obrambnega ministra Matej Tonina opominja: nakupi orožja so v Sloveniji še vsakič prerasli v korupcijsko afero in še več: provizije pri orožarskih poslih so za Janševo vlado očitno pomembnejše od demokracije. Da več kot štiri milijardnega minusa zaradi koronakrize ne omenjamo, pravi Levica, ki bi ta denar raje dala v socialo in zdravstvo. Minister pa: Slovensko vojsko imamo, ni več sprejemljivo, da je gola in bosa.

Pa je pripravljen za to nabavo oziroma investicijo zastaviti tudi svojo politično odgovornost? Prvi mož NSi pravi, da je to odgovornost celotnega parlamenta. "Jaz delam točno tisto, kar je ta hiša, ta parlament sprejel v resoluciji pred desetimi leti, leta 2010, in delam tisto, kar je bilo sprejeto v beli knjigi, ki jo je sprejela vlada Marjana Šarca . Torej, ko sem prišel na dolžnost, nisem delal nobenih velikih raziskav, ampak zgolj realiziral tisto, kar so pred mano zapisale vlade. Vojska je dejala, da bi potrebovala za vse stvari, ki so zapisane v teh resolucijah, tri milijarde evrov. Tega denarja seveda ni na razpolago, zato smo stvari maksimalno racionalizirali in poskušamo zagotoviti tisto, da lahko Slovenska vojska na srednji rok preživi."

Levica temu seveda ostro nasportuje že od začetja, napoveduje celo referendum. Kdaj bo? Poslanec Levice Miha Kordiš odgovarja: "780 milijonov evrov za orožje pomeni, da tega denarja ne bo za podsisteme, ki jih v tej družbi pa res ljudje potrebujejo. Ne bo denarja za nove domove starejših, ne bo denarja za javno zdravstvo in bolnišnice, ki so že zdaj v rdečih številkah zaradi epidemije. Ne bo denarja za izgradnjo novih stanovanj za mlade. To so prioritete, v katere bi morali kot družba investirali, ne pa nakupi orožja, ki je za obrambo domovine nepotrebno in zgolj hrani provizije vojaško-industrijskih kompleksov nekih tujih držav. In seveda si v Levici želimo referenduma, ker 75 odstotkov ljudi - logično - jasno nasprotuje temu, da bi začrtali razvojno prihodnost Slovenije na način orožja - bodočega starega železa, ne pa na način razvoja, blaginje in tega, kar ljudje potrebujejo. Tega referenduma si res želimo."

A res je tudi to, da bi Levica lahko sklicala zakonodajni referendum in ne posvetovalnega, ki ni obvezujoč in za katerega minister pravi, da je zelo draga anketa. Zakaj torej ne skličejo naknadnega zakonodajnega oziroma zavrnitvenega referenduma, za katarega pa bi morali potem zbrati 40.000 tisoč podpisov. Se bojijo morda tega - da bi, v kolikor bi šli po tej poti - pogoreli pri zbiranju podpisov?

Kordiš pravi, da so to možnost odprli. "Možnost nakdnadnega zakonodajnega referenduma smo odprli, to je na mizi in vsak dan postaja bolj verjetno, da bomo po tej možnosti morali poseči. Ker se vladi silno mudi s sabotiranjem demokracije in sprejemanjem tega zakona za nakup 780 milijonov evrov orožja. Skriva podatke, ne odgovarja na poslanska vprašanja, pospešuje parlamentarno proceduro in tako naprej. Skratka mnenje ljudstva in družbene prioritete vlade ne zanimajo, na vsak način zgolj hoče kupiti to orožje - ne glede na to, ali je za kaj uporabno, ne glede na to, kaj to pomeni za sredstva javnega zdravstva. In tista čisto zadnja varovalka v tej državi, ki jo imamo, je naknadni zakonodajni referendum in ga ne izključujemo."