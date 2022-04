ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Arestant po 15 letih zbeži iz zapora.

Vdre v hišo, da bi našel hrano in orožje in naleti na par v postelji. Moškemu ukaže, naj zleze z nje ter ga priveže na stol. Žensko pa priveže na posteljo, jo poljubi na vrat, vstane in odide v kopalnico. Medtem mož reče ženi: "Poslušaj, ta tip je pobegli zapornik. Verjetno je bil dolgo v zaporu in že leta ni videl ženske. Videl sem, kako je poljubil tvoj vrat. Če bo želel seksati s tabo, se mu ne upiraj in se ne pritožuj, samo naredi, kar hoče. Bodi močna, draga. Ljubim te." Žena mu odgovori: "Ni poljubil mojega vratu, na uho mi je zašepetal, da je gej in da se mu zdiš seksi. Vprašal me je tudi, ali imava kaj vazelina. Rekla sem mu, da je v kopalnici. Bodi močen, dragi. Tudi jaz te ljubim."