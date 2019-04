8. Krkin teden humanosti in prostovoljstva

Krkin dobrodelni teden se je tradicionalno začel s krvodajalsko akcijo v Novem mestu, Ljubljani in Ljutomeru. Številni so že darovali obleke, obutev in druge potrebščine ter hrano za male živali, zbiranje potrebščin pa bo potekalo še vse do konca tega tedna. Marljivi prostovoljci so hitrost in učinkovitost pokazali pri pakiranju živil in sortiranju oblačil na Karitasu in Rdečem križu.