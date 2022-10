8-kvadratna 'garsonjera' v Ljubljani za 55.000 evrov

99.000 evrov za 16 kvadratnih metrov veliko garsonjero v ljubljanskih Mostah, pa 77.000 evrov za 13 kvadratnih metrov v bližini Križank ... To sta le dva izmed oglasov, ki smo jih danes našli na enem od nepremičninskih portalov. In za vrhunec še garsonjera, ki bi ji to v resnici težko rekli, saj meri le 7,9 kvadratnega metra. Preverili smo, kako majhen prostor je to v resnici.

Le slabih osem kvadratnih metrov torej, v katere pa so lastniki uspeli stlačiti mini kuhinjo, tuš kabino, WC in posteljo, kot so zapisali v oglasu, kjer pa še dodajajo, da je tuš kabino treba zamenjati. In za to lastnik – ki se nam na telefonsko številko, zapisano pod oglasom, ni oglasil – želi 55.000 evrov, torej okoli šest tisoč osemsto evrov na kvadratni meter. "Vsak lahko svojo nepremičnino pač prodaja po svoji ceni," pravi Predrag Todić iz agencije Ljubljana nepremične. Kot dopolni, bi temu težko rekli stanovanje, prej soba, ki se prodaja.

Takšna je torej trenutna realnost nepremičninskega trga v Ljubljani. Zgolj od leta 2017 so šle cene stanovanjskih nepremičnin navzgor za 55 odstotkov. Da so se cene v zadnjih desetih letih v prestolnici praktično podvojile, pravi tudi poznavalec trga Todić: "Na primer leta 2010, 2011 je bilo stanovanje 55 kvadratnih metrov v Trnovem za 110.000 do 120.000 evrov, verjamem da je to stanovanje zdaj ocenjeno na 200.000 evrov."

Ponudba je še vedno premajhna, premalo je novogradenj, posledično pa tudi premalo ponudbe rabljenih nepremičnin, dodaja: "Vse novogradnje, ki se ta trenutek gradijo, so praktično že prodane, vsekakor pa je premalo novogradenj." Zanimanja kupcev pa ni nič manj, čeprav so v trenutni situaciji bolj previdni.