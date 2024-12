8-letna pritrkovalka zvonov: teža zvonov zanjo ni ovira

Na sveti večer in božični dan so se po mnogih cerkvah po Sloveniji zvonovi oglasili drugače kot običajno in nas povabili k prazničnemu bogoslužju. Za to muziciranje na zvonih skrbijo pritrkovalci, ki to tradicijo ohranjajo že vsaj od 19. stoletja. Na veliki zvon pa lahko obesimo novico, da imajo v Šmartnem pri Litiji eno najmlajših pritrkovalk pri nas. Komaj 8-letni Evi teža zvonov, tudi če tehtajo tono ali več, ne predstavlja nobene ovire, vse, kar potrebuješ za pritrkovanje, pa je nekaj posluha in ogromno veselja. Na zvonik je odpeljala tudi našo ekipo, kjer se je v pritrkovanju preizkusila.