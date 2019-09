8-letni deček je za Krisa doniral Kopitarjevo hokejsko palico

"Jaz sem mnenja, da jo Kris bolj potrebuje kot Jaka," gesto svojega sina podpira oče Matjaž Krebs . "Jaka ni življenjsko ogrožen, tako da je to pač edina stvar, ki jo trenutno imamo, da jo lahko damo," je še dodal. Palico s podpisom zvezdnika in ganljivo zgodbo bolnega dečka, ki pomaga drugemu malemu bolniku, bo društvo Palčica Pomagalčica dalo na dražbo.

Jaka je nadobudni 8-letnik, ki obiskuje drugi razred, rad plava in pomaga. Skupaj z očetom se je odločil, da bo Krisu doniral eno svojih največjih dragocenosti - hokejsko palico. Na Bledu mu jo je po tekmi, ki jo je Jaka spremljal, podaril sam Anže Kopitar . Palico bo Jaka podaril Krisu.

Slovenija pa je do zdaj zbrala že skoraj dva milijona evrov. Če družbena omrežja velikokrat ponudijo najslabše, kar premore človeštvo, je te dni drugače. Janez Čeboklidenimo prodaja podpisan Dragićev dres, če boste v ponedeljek v celjskem lokalu naročili kavo, pa bo ta denar namenjen Krisu. Toda Jakova zgodba je vseeno nekoliko bolj posebna.

V dneh, ko je poleg dobrodelne Slovenijo zajela tudi odbojkarska evforija, nas Jaka opominja, da največji junaki ne potrebujejo športnega dresa. "Tudi nam so ljudje pomagali, tako da vemo, kako to izgleda," je povedal Jaka in dodal, da želi palico podariti, da bo imel Kris več denarja za zdravilo.