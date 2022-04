Inštitut 8. marec v DZ s podpisi 'proti škodljivim ukrepom oblasti'

Dan po prelomnih državnozborskih volitvah, ki so postregle z rekordno volilno udeležbo, bodo predstavniki Inštituta 8.marec v državni zbor odnesli prejete overjene podpise v podporo svojemu predlogu zakona proti škodljivim ukrepom oblast.

V Inštitutu 8. marec so pozivali k oddaji podpisa v podporo predlogu zakona proti "škodljivim ukrepom oblasti", ki so ga pripravili sami. Prepričani so, da bodo s predlogom zakona, ki so ga v Inštitutu 8. marec pripravili v zadnjih mesecih, "z enim zamahom odpravili številne škodljive zakonske spremembe, sprejete v tem mandatu parlamenta".

Kot so zapisali, želijo z zakonom v svete šol in vrtcev vrniti moč predstavnikov zaposlenih ter zmanjšati vpliv politike na šole, imenovanje ravnateljev ter vzgojo in izobraževanje otrok. Naravovarstvenim organizacijam želijo vrniti status, ministru za kulturo pa želijo vzeti možnost samovoljnega odločanja o dodeljevanju javnih sredstev in vrniti moč strokovnim komisijam.

icon-expand Zbiranje podpisov 8. marec FOTO: Aljoša Kravanja