Ob mednarodnem dnevu žensk nekaj zanimivih dejstev o Slovenkah

Ob mednarodnem dnevu žensk 2021 Združeni narodi izpostavljajo vlogo žensk na vodstvenih položajih v "covidnem svetu". Pandemija covida-19 je posegla v vse pore življenja in ženske so nase še bolj prevzele breme usklajevanja kariere z družinskim življenjem, pravijo v Sursu.

– 6 % deklic, ki so mlajše od 6 let in so večinoma vključene v vrtec, – 9 % osnovnošolk, – 7 % dijakinj in študentk, – 39 % zaposlenih in samozaposlenih, – 4 % brezposelnih, – 29 % upokojenk, – 6 % žensk, ki so kako drugače neaktivne.

Na vodilnih mestih so ženske še vedno v manjšini, vendar se njihov delež tudi v tej skupini počasi povečuje. Po podatkih mednarodno primerljivega raziskovanja Aktivno in neaktivno prebivalstvo je bilo v Sloveniji v letu 2019 med menedžerji in menedžerkami 40 % žensk. S tem podatkom se je Slovenija med preostalimi članicami EU-28 uvrstila na četrto mesto (za Latvijo, Poljsko in Švedsko).

V letu 2019 je prvič v 160-letni zgodovini, odkar imamo zanesljive podatke o številu prebivalcev na ozemlju Slovenije, število moških preseglo število žensk. V Evropski uniji ni prav veliko držav, kjer je žensk manj kot moških (poleg Slovenije še Luksemburg, Malta in Švedska). Žensk je v Sloveniji manj kot moških do 61 leta starosti, po tej starosti pa številčno prevladujejo.

V prvem valu epidemije je bilo med aprilom in junijem 2020 na čakanju na delo nekaj manj kot polovica vseh delovno aktivnih žensk, ki so bile takrat z dela odsotne iz različnih razlogov. V 4. četrtletju 2020, v drugem valu epidemije, je bil njihov delež znova večji: na čakanju na delo je bilo 27 % z dela odsotnih delovno aktivnih žensk. Tudi v tem četrtletju je bil to, tako kot v 2. četrtletju 2020, najpogostejši razlog za odsotnost z dela.

V "običajnih" razmerah je med ženskami največ odsotnosti z dela zaradi dopusta, bolezni ali poškodbe ter zaradi materinskega oz. starševskega dopusta. Kategorija "čakanje na delo" je bila v obdobju pred pandemijo in v času nekoliko sproščenih ukrepov za zajezitev epidemije v 3. četrtletju 2020 bolj izjema. Od vseh delovno aktivnih žensk, ki so bile v tem času odsotne z dela, jih je bilo namreč "na čakanju" 4 %.

Pomemben vidik usklajevanja poklicnega in družinskega življenja je delo z delovnim časom, krajšim od polnega, pa tudi možnost opravljanja dela od doma. V Sloveniji je leta 2019 od doma delalo 20 % delovno aktivnih žensk, kar nas je uvrstilo malo nad povprečje celotne EU. V Evropski uniji je leta 2019 običajno ali včasih od doma delalo 16 % delovno aktivnih žensk, največ na Nizozemskem in Švedskem (več kot tretjina), najmanj pa v Bolgariji (1 %) in Romuniji (2 % delovno aktivnih).

Delež delovno aktivnih med ženskami, starimi od 15 do 64 let, z dvema otrokoma, EU-28, 2019

Med starejšimi od 19 let so tri od štirih mame, med temi pa je največ takih, ki so mame dvema otrokoma. Primerjali smo stopnje delovne aktivnosti žensk, starih od 15 do 64 let, z dvema otrokoma v evropskih državah in ugotovili, da je bila Slovenija leta 2019 med vsemi članicami EU-28 prav v vrhu. V 2019 je bilo v Sloveniji delovno aktivnih 88 % žensk z dvema otrokoma, sledila je Švedska s 87 %.

Tretjina delovno aktivnih žensk v Evropski uniji, ki skrbijo tudi za družino, po njihovi oceni iz leta 2018 ni imela večjih težav pri usklajevanju dela in družinskega življenja. Med preostalimi, ki pa so se pri tem srečevale z določenimi preprekami, jih je imelo v večini držav, tudi v Sloveniji, največ težave zaradi nepredvidljivega urnika dela.

Družabna omrežja uporabljal večji delež žensk kot moških

V letu 2020 so digitalizacija, spletno komuniciranje in uporaba interneta dobili še večji pomen. V 1. četrtletju 2020 (ko epidemija covida-19 še ni dodobra spremenila našega življenja in navad) je internet redno uporabljalo 86 % žensk, starih od 16 do 74 let (87 % moških). Vsak dan ali skoraj vsak dan je internet uporabljalo 77 % žensk, starih od 16 do 74 let (75 % moških). Internet je postal nepogrešljiv za delo od doma. Zelo se je povečalo tudi spletno nakupovanje. Leta 2010 je vsaj en spletni nakup opravilo manj kot tretjina žensk, starih od 16 do 74 let, leta 2020 je bilo takih že 67 % (69 % moških).

Pametne telefone je v 1. četrtletju 2020 uporabljalo 78 % žensk, starih od 16 do 74 let. Med moškimi je bil delež uporabnikov pametnih telefonov le malo večji (81 %). Je pa več žensk kot moških pametne telefone uporabljalo za pošiljanje ali prejemanje e-pošte, brskanje po internetu in uporabo družabnih omrežij. Slednja je uporabljalo 70 % uporabnic pametnih telefonov (57 % moških).

Še nekaj dejstev o ženskah v Sloveniji

V Sloveniji živi 1.045.643 žensk (1. 7. 2020), njihova povprečna starost je 45,1 leta (kar je 3 leta več od povprečne starosti moških), njihova najpogostejša imena so Marija, Ana in Maja, med rojenimi od leta 2000 dalje pa Eva, Nika in Sara.

Deklica, ki se je leta 2019 rodila v Sloveniji, je lahko ob rojstvu pričakovala, da bo (ob enakih življenjskih razmerah) dočakala 84,2 leta (5,7 leta več kot v Sloveniji istega leta rojeni fantek). Leta 2019 je prvič rodilo 8.895 žensk.