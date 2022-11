Inštitut 8. marec: 'Referendum bo odločilnega pomena, v kakšni državi želimo živeti'

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač ocenjuje, da bo to, tudi glede na rezultate javnomnenjskih raziskav, najtežji referendum do zdaj, glavna težava pa bo volilna udeležba. Zato v inštitutu pozivajo k odhodu na volišča, saj je po njenih besedah referendum o RTVS tudi stvar vprašanja, ali želimo živeti v demokratični družbi, kjer novinarji lahko kritizirajo politike.

Politične stranke, ki so pripravile spremembe zakona, je pozvala k aktivni referendumski kampanji. "Prav je, da se odpravijo na teren in začnejo aktivno delati. Z referendumsko kampanjo lahko uspemo samo, če bomo delovali povezano in se borili za eno stvar in to je javna RTVS," je dejala.

Zaposleni na RTVS Sašo Hribar, sicer tudi član sveta delavcev in programskega sveta, je bil kritičen do trenutne sestave programskega sveta in vodstva javnega zavoda. "Tako kot je v zadnjem času v programskem svetu, ni bilo nikoli v zgodovini. Gre za programski svet totalitarizma, enoumja in kontinuitete," je dejal. Slabo vodenje se po njegovi oceni kaže tudi že na ugledu, gledljivosti in gledanosti, ki "je na nuli".