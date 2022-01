Inštitut 8. marec za 'resetiranje države': zagnali gibanje Gremo volit

Inštitut 8. marec, ki je odigral vidno vlogo pri referendumu o vodi in zavrnitvi vladnega zakona, pred prihajajočimi državnozborskimi volitvami napoveduje okrepljeno delovanje civilne družbe. Kot pravijo, so naslednji referendum volitve, zato se bodo s prostovoljci in prostovoljkami odpravili na ulice mest in vasi.

Gibanje Gremo volit bo zbiralo podpise "za odpravo škodljivih ukrepov oblasti," so poudarili na konferenci za javnost. Kot so povedali, se je njihovemu pozivu odzvalo več kot 1300 prostovoljcev, še vedno pa vabijo nove. "Naš cilj je jasen: vzpostaviti najlepšo kampanjo, širiti besedo o pravičnejši družbi in vse spomniti, kako pomembno je, da se odpravimo na volitve. Te so naslednji referendum," je povedala Marja Kodre.

Povedali so, da je pri pripravi zakona o škodljivih ukrepih oblasti sodelovalo več kot 300 ljudi. Na spletni strani Inštituta so oddali okrog 1000 predlogov oz. kritik vlade Janeza Janše. Iz tega so nato povzeli 12 ključnih predlogov, ki so jih umestili v omenjeni predlog zakona. "Zakon o škodljivih ukrepih oblasti bo vključeval vsaj 11 zakonskih predlogov, ki bodo škodljive ukrepe odpravili in resetirali državo," so napovedali ter dodali, da se bodo v naslednjem mesecu s pomočjo pravnikov posvetili pisanju zakona, ki ga bodo z vsaj 60.000 podpisi vložili v državni zbor.

"Zakon o škodljivih ukrepih oblasti" naj bi tako odpravil oz. spremenil zakon o organizaciji in financiranju izobraževanja, zakon o organiziranosti in delu policije, zakon o debirokratizaciji, zakon o ohranjanju narave, kazenski zakonik, zakon o državnem tožilstvu, zakon o orožju, zakon o tujcih, zakon o prevozih v cestnem prometu, gradbeni zakon in zakona o davku na dohodek pravnih oseb.

Ob koncu konference so dejali, da podpirajo vse opcije, ki ne podpirajo trenutne oblasti.