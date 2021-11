8 napak pri negi las, ki jih morate odpraviti!

Sulfati, alkohol, parabeni ... ali to zveni kot kemikalije, ki bi jih z veseljem nanesli na lase? Resnica je, da večina izdelkov za lase vsebuje veliko kemikalij, alkoholov in silikonov, ki vašim lasem dajejo le kratkoročno mehkobo in sijaj, dolgoročno pa te sestavine naredijo več škode kot koristi. Cenejši trgovinski izdelki seveda vsebujejo več slabih sestavin. Privoščite lasem dobro nego in uporabljajte preverjene in profesionalne izdelke, ki bodo vaše lase na dolgi rok naredili zdrave, mehke in sijoče. Kvalitetne in profesionalne izdelke za nego las najdete tukaj .

Podobno kot zaščita vaše kože s kremo za sončenje tudi zaščita pred toploto deluje na enak način, da zaščiti vaše lase pred škodljivimi učinki toplote. Zaščita pred toploto deluje kot ovira med lasmi in vročim orodjem, tesni vlago in povečuje sijaj. Izberite dobro zaščito za lase, ki jo lahko uporabite pred uporabo toplotnih aparatov ali pa kar za zaščito pred soncem in vročino.

Vroča orodja za lase, kot so kodralniki, likalniki, sušilci in ostali pripomočki za lase, hitro 'posesajo' vso vlago iz vaših las in izsušijo vaše konice. Poskusite lase čim večkrat posušiti na zraku, pri čemer si lahko pomagate s pripomočki kot so navijalci, ki las ne poškodujejo. Svoj stari sušilec las, zamenjajte za profesionalni sušilec las , ki ima ustrezno zaščito in las ne izsuši.

Vsi šamponi niso ustvarjeni za iste težave z lasmi, zato je pomembno, da ugotovite, kakšni so vaši cilji za lase, in v skladu s tem nakupujete izdelke. Ali dnevno uporabljate veliko izdelkov za lase? V tem primeru se odločite za čistilni šampon, da preprečite kopičenje izdelkov na lasišču. Trpite zaradi suhih las? Za umivanje uporabljajte šampon, ki vsebuje argan, karite ali keratin. Izberite pravilno nego za vaše lase. V spletni trgovini Estela , imajo za vas na izbiro več kot 300 različnih šamponov ter regeneratorjev, ter več kot 3000 profesionalnih izdelkov za nego las, zato smo prepričani, da vsak našel nekaj, kar mu je pisano na kožo.

Vaši lasje so v najbolj krhkem stanju, ko so mokri, zato so takrat bolj dovzetni za poškodbe. Čeprav bi radi lase uredili še isto sekundo, ko stopite izpod prhe, na to raje malce počakajte. Lase naj se pred česanjem posušijo vsaj do polovice. Pred poškodbami vas ščitijo tudi spreji za lase, ki lase naredijo bolj mehke. Na mokre lase pred česanjem nanesite izdelke za nego oz. izdelke za lažje razčesavanje . Priporočamo tudi krtačo , ki je primerna za česanje mokrih las. Narejena je tako, da nežno drsi skozi mokre lase, ne da bi jih cukala ali uničevala.

4. Krtačenje in česanje las, ko so mokri

6. Vsakodnevno umivanje las

Naše lasišče proizvaja naravna olja, ki so bistvena za ohranjanje sijočih in zdravih las. Praviloma si umijte lase na vsake dva do tri dni ali celo dlje, če vam to uspe. Če se vam korenine v enem dnevu omastijo, investirajte v dober suhi šampon, ki bo lase matiral do naslednjega umivanja in tako podaljšal svež izgled vaše pričeske.

7. Izogibanje rednemu striženju las

Vsi si želimo dolgih, zdravih las, vendar je izogibanje rednemu striženju pravzaprav nerazumljiv način, da dosežemo dolge in zdrave lase, ki si jih vsi želimo. Na splošno bi morali krajšati oz striči konice las vsake 3 mesece, da ohranimo zdrave konice in preprečimo lomljenje. Če opazite, da so se vam konice začele krhati ali pa se cepijo, je skrajni čas, da se odpravite v salon. Profesionalne izdelke, ki jih najdete v naši spletni trgovini, uporabljajo tudi usposobljeni strokovnjaki v naših frizerskih salonih v Ljubljani in Mariboru.

8. Ne menjate izdelkov za nego las

Sčasoma se bodo vaši lasje prilagodili izdelkom, ki jih redno uporabljate, zato bodo na lasišču pustili sledi ter se nakopičili, zaradi česar bodo ti tudi manj učinkoviti. Enkrat na mesec uporabite čistilni šampon, da lase temeljito očistite in začnete svojo običajno rutino na novo, ali pa v vsakodnevno rutino las dodajte različne izdelke, ki ustrezajo vašim potrebam, da se vaši lasje ne bodo preveč navadili na določen izdelek. Prav tako priporočamo, da izdelke menjate glede na letne čase. V poletnih in zimskih mesecih lasje potrebujejo več nege ter zaščite, zato temu primerno prilagodite tudi izdelke in vašo rutino.

Ali nevede svojim lasem delate krivico in škodo? Spremljajte vaše navade in se odločite za pravo pot. Odločite se za majhne a pomembne spremembe in dosezite močne, zdrave, sijoče in svilnate lase o katerih ste vedno sanjali. Pokukajte v spletno trgovino Estela s profesionalno kozmetiko in izdelki za nego las in telesa. Podjetje Estela je prisotno na slovenskem trgu že več kot 20. let, z več kot 10.000 izdelki, kjer vsak najde točno to kar potrebuje. Izučeni strokovnjaki so vam na voljo za svetovanje pri pravilni izbiri izdelkov za vaš tip oz problematiko las in lasišča.

