Danes predstavljamo osem računovodskih servisov iz različnih koncev Slovenije , ki ponujajo strokovno podporo pri urejanju poslovnih financ.

Ponudba računovodskih storitev v Sloveniji je raznolika. Nekateri servisi se posvečajo predvsem samostojnim podjetnikom, drugi sodelujejo z večjimi družbami, društvi ali zavodi. Razlike so tudi v načinih poslovanja, izkušnjah in dodatnem svetovanju.

FINIS - računovodstvo z osebnim pristopom na Savinjskem

V Vojniku deluje FINIS, Jasna Deželak Slemenšek s.p., računovodski servis, ki se od leta 2021 posveča predvsem samostojnim podjetnikom in mikro podjetjem. Poleg računovodskih storitev obstoječim strankam ponuja tudi individualno svetovanje in davčno svetovanje.

Ena od prednosti je prilagodljiv način sodelovanja. Podjetniki s Savinjskega se lahko dogovorijo za prevzem dokumentacije ali opravljanje računovodskih storitev na svojem sedežu, strankam iz drugih regij pa je na voljo tudi spletno računovodstvo.

Če pri izbiri računovodje iščete predvsem neposredno komunikacijo in prilagodljivost, je računovodski servis FINIS na Savinjskem vsekakor vreden vaše pozornosti.

SIV-STOR - dolgoletne izkušnje z računovodstvom za podjetnike in društva

SIV-STOR, Milenka Sivec s.p. iz Ladre pri Kobaridu ima več kot 30-letno tradicijo na področju računovodstva. Podjetje je specializirano za manjše gospodarske subjekte, ki potrebujejo vodenje poslovnih knjig, urejanje računovodskih evidenc, pripravo bilanc in finančno svetovanje.

Poseben poudarek namenja računovodskim storitvam za samostojne podjetnike v Kobaridu, Tolminu in Bovcu, ki potrebujejo pregled nad prihodki, odhodki in drugimi poslovnimi obveznostmi.

Poleg podjetnikov njihove storitve koristijo tudi društva, ki imajo nekoliko drugačne računovodske potrebe. V okviru računovodstva za društva na Primorskem pomagajo pri evidentiranju članarin, donacij in stroškov dejavnosti ter pripravi letnih bilanc. Pri svojem delu poudarjajo oseben pristop in razumljivo razlago finančnih vprašanj.

NAMIBA - računovodske in svetovalne storitve na Obali

Podjetje NAMIBA d.o.o. iz Izole od leta 2008 opravlja računovodske in knjigovodske storitve za samostojne podjetnike, gospodarske družbe, društva in druge organizacije.

Njihova ponudba presega običajno vodenje poslovnih knjig, saj vključuje tudi davčno in kadrovsko svetovanje, pomoč pri ustanavljanju podjetij, pripravo pogodb ter poslovnih načrtov. To je lahko še posebej koristno za podjetnike, ki želijo več administrativnih in finančnih opravil urediti pri enem ponudniku.

NAMIBA omogoča elektronsko poslovanje, prevzem dokumentacije in opravljanje računovodskih storitev neposredno pri naročniku. Če iščete računovodski servis na Obali, je NAMIBA zanimiva izbira tudi zaradi tako prilagodljivega načina sodelovanja.

SVET OVEN - računovodski servis z dolgoletno tradicijo v Ljubljani

Računovodski servis SVET OVEN d.o.o. iz Ljubljane ima več kot 30 let izkušenj na področju računovodstva, saj začetki njegove dejavnosti segajo vse v leto 1992. Svoje storitve namenja predvsem samostojnim podjetnikom ter malim in srednjim gospodarskim družbam.

Podjetjem zagotavlja vodenje poslovnih knjig, pripravo davčnih obračunov, letnih poročil in obračun plač. Ponudbo dopolnjuje s poslovnim svetovanjem, elektronska izmenjava dokumentacije pa strankam omogoča enostavnejše urejanje računovodskih obveznosti.

Z dolgoletnimi izkušnjami in širokim naborom storitev je računovodstvo SVET OVEN v Ljubljani in osrednji Sloveniji zanimiva izbira za podjetnike, ki želijo zanesljivo podporo pri vsakodnevnem poslovanju in urejanju finančnih obveznosti.

Metka Frank - računovodske storitve za manjša podjetja na Štajerskem

Metka Frank s.p. iz Lovrenca na Dravskem polju od leta 2010 zagotavlja računovodsko podporo samostojnim podjetnikom, manjšim gospodarskim družbam in društvom na območju Ptuja ter širše Štajerske.

Njene storitve vključujejo knjiženje poslovnih dokumentov, vodenje glavne knjige, pripravo letnih bilanc ter obračunavanje plač in prispevkov. Skrbi tudi za spremljanje odprtih postavk, ponudbo pa dopolnjuje s poslovnim in davčnim svetovanjem ter pomočjo pri razumevanju sprememb zakonodaje.

Za manjša podjetja, ki nimajo lastne računovodske službe, je takšna podpora še posebej dobrodošla, saj jim omogoča, da se lažje posvetijo svoji dejavnosti. Če iščete računovodski servis na območju Ptuja in širše Štajerske, je Metka Frank ena od ponudnic, ki jih je vredno spoznati.

FIPOSOR - več kot 30 let računovodskih izkušenj

FIPOSOR d.o.o. je družinsko računovodsko podjetje iz Ormoža, katerega začetki segajo v leto 1992. Danes njegova 12-članska ekipa zagotavlja računovodske, knjigovodske in svetovalne storitve za različne naročnike, od samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb do zavodov, društev in občin.

Poleg priprave računovodskih izkazov, obračunavanja plač ter davčnega in poslovnega svetovanja podjetje opravlja tudi finančne analize. Strankam pomaga pri ustanavljanju in prestrukturiranju podjetij ter pridobivanju evropskih sredstev, zato lahko na enem mestu dobijo podporo pri različnih finančnih in poslovnih vprašanjih.

O njihovem strokovnem delu pričajo tudi dosežki podjetja. Leta 2013 je bil FIPOSOR finalist izbora za naj računovodski servis v kategoriji velikih servisov, podjetje pa je prejelo tudi priznanja s področja poslovne odličnosti. Z bogatimi izkušnjami in raznoliko ponudbo je računovodski servis FIPOSOR na Štajerskem zanimiv tudi za naročnike z zahtevnejšimi računovodskimi potrebami.

MO-VE - računovodstvo z dolgoletnimi izkušnjami na Goriškem

MO-VE, Računovodstvo in finance d.o.o. iz Nove Gorice ima dolgoletno tradicijo, saj se z računovodskimi storitvami ukvarja že od leta 1991.

Podjetje zagotavlja vodenje poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike, obračun osebnih prejemkov, pripravo zakonsko predpisanih poročil ter druge finančne storitve. S tem naročnikom pomaga pri urejanju rednih računovodskih obveznosti in spremljanju finančnega poslovanja.

Zaradi dolgoletnega delovanja je računovodstvo MO-VE na Goriškem ena od možnosti za podjetnike, ki iščejo izkušen računovodski servis v Novi Gorici in okolici.

R-PARTNER - računovodstvo in poslovno svetovanje v Grosupljem

R-PARTNER, Kadunc Mojca s.p. iz Št. Jurija pri Grosupljem že od leta 2005 zagotavlja računovodske in knjigovodske storitve za samostojne podjetnike ter manjše in večje gospodarske družbe.

Njihova ponudba obsega vodenje poslovnih knjig, knjiženje dokumentacije in pripravo računovodskih obračunov. Pri delu poudarjajo natančnost, ažurnost in prilagajanje potrebam posamezne dejavnosti, kar je še posebej pomembno za podjetnike, ki želijo imeti svoje finančne obveznosti urejene pravočasno. Če iščete izkušeno računovodjo v Grosupljem, je R-PARTNER ena od možnosti, ki jih je vredno preveriti.

Poleg rednih računovodskih storitev nudijo tudi davčno, finančno in poslovno svetovanje, s katerim podjetnikom pomagajo pri razumevanju finančnih rezultatov in poslovnih odločitev. Njihov računovodski servis v Grosupljem tako združuje vsakodnevno računovodsko podporo in širše poslovno svetovanje.