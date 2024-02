Kljub večurnemu čakanju potniki v primeru okvare z vlaka ne smejo zaradi varnosti

V nedeljo ob 16.15 se je Aleš Frančeškin odpravil na vlak Ljubljana-Sežana. Po nekaj deset minutah vožnje so se ustavili pri Borovnici. " Sprevodnica nas je obvestila, da čakamo nadomestni vlak," pripoveduje sogovornik. In začelo se je čakanje.

Približno pet ur v mrazu, brez vode ali čaja. Na poti do Sežane pa naj bi enega od potnikov prišlo iskat reševalno vozilo: "V Rakeku so reševalci prevzeli starejšega potnika, ki je bil očitno v slabem stanju, " dodaja.

"Nadomestni vlak je prišel po dveh urah, dveh in pol, in je še naslednji dve uri trajalo, da so vlak priklopili in nas je odpeljal ," pripoveduje ogorčeni potnik.

Kot pravi, so bili ljudje vsako uro bolj nervozni: "Nekateri so vpili, nekateri kričali. Na vlaku je bilo mrzlo, v temi, v mrazu na mrazu, brez pijače, vode, brez ničesar. " Kot pravi, je bilo na vlaku približno 20 potnikov.

Pot, ki bi morala trajati dve uri, je bila tako dolga približno sedem ur. V tem času bi denimo z avtomobilom iz Ljubljane prišli v Dubrovnik.

SŽ: Potniki morali ostati na vlaku zaradi varnosti

Da so bile čez vikend težke vremenske razmere, odgovarjajo na Slovenskih železnicah. Okvara zavor se je zgodila na viaduktu, nadomestna garnitura oziroma vlak je pozneje prišel iz Ljubljane. "Ki je pa na žalost niso mogli speti, ker je bilo zmrznjeno okrog spenjalne naprave in so potrebovali dve uri, da so ti dve garnituri na odprti progi speli. To je bilo tisto, kar je nesprejemljivo, ampak nihče ne more umakniti lokomotive oziroma garniture, če je ne moreš nekam zapeti. In ni se je dalo," zatrjuje direktor SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc.

Dodaja, da so potniki morali ostati na vlaku zaradi varnosti. Vlak je namreč obstal na mostu. "Na tistem mostu ne moreš ničesar narediti. Spodaj je avtocesta, poledenelo je vse, potniki starejši, da eden pade pod vlak, da se kar koli zgodi, se z glavo udari v tirnico in se poškoduje, je nedopustno. In tisto bi bilo slabše kot to, kar je bilo zdaj", se brani generalni direktor Slovenskih železnic (SŽ) Dušan Mes.