80 deklet in računalniški izzivi

Spol ne sme vplivati na izbiro poklica, niti določen poklic ne sme biti rezerviran za en spol. Zato so toliko bolj pomembni projekti, ki razbijajo stereotipe in dekletom že zgodaj omogočijo, da spoznajo tehnologijo in jo tudi vzljubijo. Eden takih projektov je Girls do code ali dekleta kodirajo, v okviru katerega se je 80 deklet pomerilo tem, kako umetna inteligenca spreminja svet.