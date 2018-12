80 kvadratnih metrov jaslic, več kot 50 figuric se premika

Božič se bliža in njegov pomemben del so jaslice. Njihovih ljubiteljev je v Sloveniji veliko. Takšen je Matjaž Bitenc iz Litije, ki že 10 let dom razkazuje vsem, ki cenijo praznično vzdušje. Na 80 kvadratnih metrih se raztezajo figurice, več kot 50 se jih tudi premika, posebnost jaslic pa je, da na eni strani nad zeleno pokrajino sije sonce in švigajo strele, na drugi strani pa pada sneg.