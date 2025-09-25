80 let Elana: na praznovanju jubileja tudi Križaj in Stenmark

Glavni izvršni direktor Elana Jeffrey Tirman je prepričan, da Elan čaka svetla prihodnost. "V zadnjem desetletju smo imeli neverjetno obdobje stabilne rasti. Zelo smo razširili število produktov, sklenili veliko poslovnih partnerstev in dosegli finančno stabilnost," je dejal.
Med prednostmi podjetja je izpostavil veliko koncentracijo znanja, zveste zaposlene, kakovost dobavne verige in sloves blagovne znamke. Med izzivi pa so prostorske omejitve, pomanjkanje delovne sile, birokracija in kompleksnost sobivanja z lokalno skupnostjo. "Imamo odgovornost do prostora, kjer se je podjetje začelo in kjer je njegov temelj," je dejal Tirman, ki se mu zdita ključen dialog in proaktivno sodelovanje.
V zimski diviziji ima Elan zelo močno blagovno znamko, prisotno v več kot 70 državah sveta. "Na tem področju bomo nadaljevali inovacije s poudarkom na izboljšanju izkušnje uporabnika," je o prihodnjih načrtih povedal Tirman. Napovedal je tudi nadgradnjo divizije kompozitov, kjer podjetje ustvarja strateško rast.
Največ dvomov je bilo v zadnjem času glede navtične divizije, saj je podjetje zaradi precej dramatičnega upada trga v začetku leta začasno ustavilo proizvodnjo plovil. Proizvodne kapacitete so v podjetju začasno namenili rastoči diviziji kompozitov, kjer Elan ne proizvaja več le delov za vetrnice, temveč tudi za letalstvo in druge programe.
Glede prihodnosti navtične divizije so v podjetju opravili večmesečni strateški razmislek, kakšna je Elanova ekspertiza in kakšne so priložnosti na trgu. Razvili so nov produkt in sedaj se v navtiko vračajo z novim pristopom ter novo jadrnico, ki jo bodo predstavili prihodnji mesec v Barceloni.
Direktor športne divizije in podpredsednik skupine Elan Leon Korošec je povedal, da je poslovanje podjetja letos skladno s pričakovanji. Na zimskošportnem programu bodo verjetno ustvarili več prihodkov kot lani, še več pa si jih obetajo v prihodnjem letu, ko se bodo zaloge v distribucijskih središčih zmanjšale. Po zelo uspešnem letu 2023 je namreč lani prišlo do ohlajanja trga, saj je pred tem zaradi epidemije veliko ljudi začelo smučati in si kupilo opremo, sedaj pa se trg spet stabilizira.
V minulih dneh se je na Bledu odvila prodajna konferenca s 120 tujimi partnerji. "Predstavili smo novosti za zimsko sezono 2026/2027, ko znova prinašamo nekaj inovativnega. Le na tak način - z novimi produkti, inovacijami in ambicioznostjo - namreč lahko ohranjaš globalno prepoznavnost in prisotnost," je pojasnil Korošec. "Smo znamka z 80 leti tradicije, ampak delamo na njeni stalni revitalizaciji, da ostaja mlada in atraktivna," je poudaril.
Na današnjem dogodku so se v Elanu spomnili tudi na bogate zgodovine podjetja vse od njegovih začetkov leta 1945 in izpostavili, da so inovacija, kakovost ter drznost vrednote, ki podjetje vodijo že osem desetletij.
Na dogodku tudi Stenmark in Križaj
Ves čas so v Elanu podpirali tudi slovenske športnike. Tako bo podjetje ob svoji 80. letnici Smučarski zvezi Slovenije podarilo 80 parov tekmovalnih smuči, ki bodo namenjene nadobudnim slovenskim tekmovalcem. Praznovanja jubileja pa sta se v Begunjah udeležila tudi legendarna smučarja Ingemar Stenmark in Bojan Križaj, ki Elanu ostajata zvesta še danes.
Podporo podjetju je na novinarskem srečanju izrazil tudi radovljiški župan Ciril Globočnik. "Kot občina smo ponosni, da imamo tako svetovno znano blagovno znamko," je poudaril, navdušen nad razvojem in nadgradnjo v vseh desetletjih in tudi v zadnjih letih, ko je Elan vstopil še na trg električnih koles.
Kot je pojasnil Tirman, v Elanu vedno iščejo priložnosti na področjih, ki so sorodna DNK-ju podjetja in ki lahko nekoliko zmanjšajo sezonskost, ki ji je podvržena prodaja smuči. Vendar na teh področjih Elan ostaja lokalni ali regionalni, ne svetni akter. Načrtov za kakšno večjo rast v morebitnih novih segmentih pa v tem trenutku v podjetju nimajo.
