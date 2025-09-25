80 let Elana: na praznovanju jubileja tudi Križaj in Stenmark

Glavni izvršni direktor Elana Jeffrey Tirman je prepričan, da Elan čaka svetla prihodnost. "V zadnjem desetletju smo imeli neverjetno obdobje stabilne rasti. Zelo smo razširili število produktov, sklenili veliko poslovnih partnerstev in dosegli finančno stabilnost," je dejal.

Med prednostmi podjetja je izpostavil veliko koncentracijo znanja, zveste zaposlene, kakovost dobavne verige in sloves blagovne znamke. Med izzivi pa so prostorske omejitve, pomanjkanje delovne sile, birokracija in kompleksnost sobivanja z lokalno skupnostjo. "Imamo odgovornost do prostora, kjer se je podjetje začelo in kjer je njegov temelj," je dejal Tirman, ki se mu zdita ključen dialog in proaktivno sodelovanje.

V zimski diviziji ima Elan zelo močno blagovno znamko, prisotno v več kot 70 državah sveta. "Na tem področju bomo nadaljevali inovacije s poudarkom na izboljšanju izkušnje uporabnika," je o prihodnjih načrtih povedal Tirman. Napovedal je tudi nadgradnjo divizije kompozitov, kjer podjetje ustvarja strateško rast.

Največ dvomov je bilo v zadnjem času glede navtične divizije, saj je podjetje zaradi precej dramatičnega upada trga v začetku leta začasno ustavilo proizvodnjo plovil. Proizvodne kapacitete so v podjetju začasno namenili rastoči diviziji kompozitov, kjer Elan ne proizvaja več le delov za vetrnice, temveč tudi za letalstvo in druge programe.

Glede prihodnosti navtične divizije so v podjetju opravili večmesečni strateški razmislek, kakšna je Elanova ekspertiza in kakšne so priložnosti na trgu. Razvili so nov produkt in sedaj se v navtiko vračajo z novim pristopom ter novo jadrnico, ki jo bodo predstavili prihodnji mesec v Barceloni.