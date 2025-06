80 let po osvoboditvi koncentracijskega taborišča Ljubelj

Kot je povedala Pirc Musarjeva, je ob številnih dosežkih v zgodovini človeštva ter razvoju vrednot, umetnosti, kulture, znanosti in tehnologije nepredstavljivo, kaj je človek še vedno sposoben narediti sočloveku. Boji se, da kljub vsem prizadevanjem še nismo dosegli civilizacijske ravni za trajen mir, vzajemno spoštovanje in sožitje v svetu, kar kaže dogajanje na številnih žariščih po svetu.

"Zato moramo vsak dan in vedno znova skrbno paziti, da se demokratične vrednote in pravne norme ne umaknejo manipulacijam, demagogiji in ksenofobiji. Spomin in opomin na vojne grozote ne smeta nikdar zbledeti. To je naša skupna odgovornost," je poudarila. Tako si želi, da spominski park taborišča Ljubelj ostane kraj miru, spokojnosti, spomina in pomnjenja, kjer se bodo srečevale različne generacije in učili prihodnji rodovi.

Tržiški župan Peter Miklič je spomnil, da je bil "Nikoli več!" jasen in močan vzklik po koncu druge svetovne vojne. Postal naj bi temelj naših vrednot, zakonov in skupne evropske prihodnosti, a z leti je začel bledeti, dokončno pa je izginil v spirali nasilja in brezčutnosti, v katero smo ujeti danes. "Danes je ta 'nikoli več' skoraj neslišen," je opozoril.

Morda je zato danes, kot je dejal Miklič, bolj na mestu še vedno boleč vzklik "J'accuse - obtožujem!", zapisan tudi na spomeniku, h kateremu so danes različne delegacije položile vence v spomin na žrtve.