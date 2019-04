Stanovanjski sklad bo gradil 800 novih stanovanj

"Lani novembra nam je Razvojna banka Sveta Evrope (CEB) odobrila 50 milijonov evrov posojila za izgradnjo 800 javnih najemnih stanovanj v Ljubljani in Mariboru. Z odobritvijo vloge se je začel proces za sklenitev posojilne pogodbe, po podpisu katere bo Stanovanjskemu skladu RS v prihodnjih letih z dodatnimi finančnimi viri olajšano izvajanje gradenj novih najemnih stanovanj v območjih, kjer so potrebe največje. S tem se bomo še približali cilju, da do leta 2025 podvojimo trenutno število stanovanj in dosežemo naslednjo prelomno stopničko – 10 tisoč javnih najemnih stanovanj," je povedal direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remecna današnji tiskovni konferenci.

Z izgradnjo novih 800 stanovanj nameravajo zmanjšati vrzel pri dostopu do najemnih stanovanj gospodinjstvom v Ljubljani in Mariboru, ki ne morejo dostopati do stanovanja po tržnih pogojih. "To nameravamo doseči z izgradnjo najemnih stanovanj v okviru pilotnega projekta Stanovanjska skupnost Gerbičeva v Ljubljaniza mlade do tridesetega leta, z izgradnjo najemnih stanovanj za družine z nizkimi do srednje nizkimi dohodki in deloma tudi najemna oskrbovana stanovanja za starejše," še dodaja Remec.

Prednost za najem stanovanj pa bodo imele socialno-ekonomsko ranljive skupine, kot so mlade družine in starejše osebe.