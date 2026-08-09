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Slovenija

81 let po tragediji: ali smo danes bližje jedrskemu spopadu kot kadarkoli prej?

Ljubljana, 09. 08. 2026 18.16 pred 20 urami 3 min branja 27

Avtor:
Zala Bedenik Svet na Kanalu A
Hirošima

Pred 81 leti je ena sama bomba v nekaj sekundah spremenila Hirošimo v ruševine in za vedno zaznamovala zgodovino človeštva. Danes je jedrskih bomb na svetu precej manj kot v času hladne vojne, a so veliko bolj zmogljive in natančne. Ali smo 81 let pozneje bolj varni ali pa živimo v obdobju, ko se jedrsko orožje znova vrača v središče svetovne politike? Na ta vprašanja je obramboslovec Klemen Grošelj odgovarjal v Pogledu na svet.

6. avgusta 1945 so prebivalci Hirošime prvič zagledali dve sonci, eno na nebu in drugo, ki je bila prva atomska bomba "Little boy". Tri dni kasneje je še odjeknila bomba "Fat man" v štiristo kilometrov oddaljenem mestu Nagasaki. Bombi sta sicer pospešili konec 2. svetovne vojne, a za vedno spremenili svetovno politiko in vojaško oboroževanje. In ali smo se kaj iz tega tragičnega dogodka naučili? "Najboljša prispodoba za to, v kakšnem času živimo, je to, da petintrideset let po koncu hladne vojne nimamo niti enega mednarodno-pravnega zavezujočega dokumenta, ki bi omejeval ali zmanjševal jedrsko oboroževanje," odgovarja Klemen Grošelj. Čeprav je še vedno v veljavi pogodba o neširjenju jedrskega orožja iz leta 1968, je dvostranski sporazum Novi Start med Rusijo in Združenimi državami Amerike prenehal veljati v začetku letošnjega leta. "Sedaj smo prepuščeni dobri volji velikih svetovnih sil," še dodaja sogovornik.

Uničena japonska mesta po atomskem napadu
Uničena japonska mesta po atomskem napadu
FOTO: AP

Premik v znanosti

"Smo v času, ko se verjetnost uporabe jedrskega orožja povečuje. Pri tem moramo ločiti dve ravni – prva je strateška jedrska oborožitev, kjer gre za medcelinske rakete, ko gremo v jedrsko izmenjavo in lahko pomeni konec civilizacije, kot jo poznamo. Druga pa je taktično jedrsko orožje, ki postaja vedno bolj pomembno tudi v evropskem okolju," pravi nekdanji evropski poslanec, ki tudi opozarja na ameriško skladišče Aviano v bližini Slovenije, kjer hranijo prostopadajoče jedrske tarčne bombe. Več kot pol stoletja po prvi uporabi jedrskega orožja so bombe danes neprimerljivo močnejše. Bomba "Litle boy" z močjo 15 kiloton bi danes v primerjavi z najmočnejšo preizkušeno "Carsko bombo" z močjo 100 megaton predstavljala le taktično orožje.

Jedrski poskus Francije na atolu Mururoa leta 1970
Jedrski poskus Francije na atolu Mururoa leta 1970
FOTO: AP

Največja grožnja?

Kje pa je po mnenju sogovornika največje tveganje za uporabo jedrskega orožja? "Največjo grožnjo predstavljata avtonomna umetna inteligenca in jedrsko orožje. To je nekaj, o čemer se ne govori. A najbolj tvegano območje je trenutno v Aziji," meni. Prihaja tudi do pojava, ko vedno več držav, ki še nimajo jedrskega orožja, razmišlja o njegovem razvoju. Izmed devetih svetovnih držav, ki imajo to orožje, sta dve v Evropi, to sta Francija in Združeno kraljestvo. A o njem razmišlja tudi Nemčija, na azijski celini pa tudi Japonska in Južna Koreja.

Kaj je torej nevarnejše? Da ima večino svetovnega jedrskega orožja le nekaj držav ali da jedrsko orožje poseduje vedno več držav? "Najbolj nevarno je, ko imamo tekmovanje velikih sil, ki je nekontrolirano. Države se med sabo gledajo in v skrbi za svojo varnost povečujejo vlaganja v obrambo in jedrskega orožja," skrbi Grošlja, saj se tako lahko poruši globalno ravnovesje, mednarodno pravo pa preneha veljati.

Več podrobnosti o razmišljanju obramboslovca Klemna Grošlja ob 81. obletnici atomskih bomb na Hirošimo in Nagasaki pa lahko slišite v priloženem pogovoru iz Pogleda na svet v oddaji Svet na Kanalu A.

jedrsko orožje Hirošima Klemen Grošelj globalna varnost jedrska vojna

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KOMENTARJI27

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Mlecna cesta
10. 08. 2026 13.25
Židje bodo zakuhali 3. SV. Zelo intenzivno delajo na tem...
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+1
1 0
cekinar
10. 08. 2026 12.30
res je,AI in nuklearno orožje nista za skup,ko bo enkrat hekerski vdor tja ,so milijoni kod zastonj jih AI v trentku"razbije",drugi problem pa je,da ne moreš,oz. skoraj nemogoče je zaustavit,ali jo ubit tole AI.
Odgovori
+1
1 0
Verus
10. 08. 2026 08.52
Ne
Odgovori
+2
2 0
PEACEMAKER
10. 08. 2026 08.34
Smo in samo izbrani bomo preživeli
Odgovori
+3
3 0
Potouceni kramoh
10. 08. 2026 08.21
Dve državi sta must be za atomski napad na njih.Izrael in USA.
Odgovori
+2
2 0
QueenKong
10. 08. 2026 08.07
cesar hirohito je hotel podpisti predajo vendar mu meriški židi niso dovolili sicer ne bi imeli lažni izgovor ki se glasi !"odvrgli smo atomske bombe ker se japonska ni hotela predati"1šlo se je pa izkljično samo zato da murikanci pokažejo svetu kaj se nam bo zgodilo če ne bomo ubogali žide !tudi oče meriških atomskih bomb je bil žid robert oppenheimer ki je ustvaril zadevo z židovskim denarjem!
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+1
3 2
txoxnxy
09. 08. 2026 21.55
Jaz eno mini nosim vedno s sabo v desnem žepu , nikoli neveš kdaj bo prišla prav. Od kar sem pa zvedel da celo naša predsednica vozi okoli ruske vohune bom pa še v levi žep dal eno za vsak slučaj .
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+1
2 1
Lažnivimediji
09. 08. 2026 20.59
Ne nismo!
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+3
3 0
tron3
09. 08. 2026 20.48
Vsi imate spomin zlate ribice!!! V Pekingu pred časom je bil najprej pri Xiju Donini, potem čez dva ali tri dni Vlado, je tako!!! Torej je vse jasno, da so imeli zelo pomembno temo, ki se imenuje Evropa in tale cirkus v zalivu, jasnooooo!! Sprijaznite se, da bo tako in nič drugače kot so se dogovorili veliki trije, jasnoooo!!!
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+1
4 3
gullit
09. 08. 2026 20.34
Najbližje smo bili poleg seveda prašičjega zaliva, leta 1983 ko je rus Petrov že videl na ekranu izstrelke, ki naj bi jih Američani sprožili, ampak je reskiral pa malo počakal, da ni takoj gumba stisnil ki bi taglavne v stabu ter predsednika takoj prisilil v povračilne ukrepe. Šlo je za napako zaradi sončne svetlobe. Slava mu za zdravo pamet ter pogum
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+6
7 1
gullit
09. 08. 2026 20.50
Istega leta je potekala tudi natova vaja Able archer, ki je simulirala jedrski spopad, tako da so ruski obveščevalci sumili da to lahko tudi ni samo vaja in so bili Rusi, Sovjeti v polni pripravljenosti. Pa še sestrelitev korejskega letala se je zgodilo tisto leto, tako da so bile razmere res napete.
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+4
4 0
tron3
09. 08. 2026 20.03
Jedrsko orožje je že zastarelo, če še ne veste, te krute resnice, uporablja se samo za strašenje neukih in zaplankanih ovčk!!!!
Odgovori
-4
3 7
tron3
09. 08. 2026 20.18
Pa da Vam slinasti, umazani in smrdeči FDV-jevslo polž pere možganie
Odgovori
-3
2 5
bohinj je zakon
09. 08. 2026 19.27
Težko je dojeti, da si eni to želijo. Jedrski spopad. Je z njimi vse ok?
Odgovori
+6
8 2
Jarovit
09. 08. 2026 18.52
Tiste dve jedrski sta na japonska mesta kar padli. Ker iz prispevaka in razgovora s strokovnjakom ne izvem drugega kot, da sta padli domnevam, da nista bili odvrženi
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+2
4 2
enajstdvanajst1
09. 08. 2026 18.32
edini ki je dovolj nor da spusti atomsko je Putin in Kim dva leva komunista take imamo tudi v sloveniji v svobodi. Narog jih pa še le voli tako v sloveniji kot v rusiji
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-12
7 19
Mens sana
09. 08. 2026 19.00
............neinformiranost v današnjem času je največja nevarnost za svet..........., velika Amerika je odstopila od sporazuma Novi start, velika Amerika z našim zetom na čelu je napovedala razmeščanje jedrskih konic bilže ruski meji, velika Amerika in Rusija imata 905 vsega jedrskega orožja, velika Amerika z EU in VB v Ukrajini vodijo proxi vojno z Rusijo in kaj ima tukaj komunizem poleg veste sam Vi, ...............ja in akcija izzove reakcijo, tudi z ruske strani reakcijo.......................
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+7
10 3
tron3
09. 08. 2026 20.01
Evropejci, ki so člani Nata, bi že zdavnaj poslali raketo jedersko nad Rusijo, vendar ne morejo, ker nimajo dostopa do ameriškega jedrskega orožja, ki je v Evropi!!! Jasno!!!!!
Odgovori
+1
6 5
kr en 123
09. 08. 2026 18.31
Vsak dan smo bližje.. čemurkoli.. tudi smrti, pa tudi če ni jedrska...
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+10
10 0
walter2
09. 08. 2026 18.30
Če se danes zapletejo v jederski spopad bo to pogubno za človeštvo,ki bi se s tem samo izbrisalo!
Odgovori
+5
6 1
Heprk
09. 08. 2026 18.29
Edina groznja je amerika 8n njihovi sefi iz izmisljene drzave juzno od libanona.
Odgovori
-3
5 8
Slovenska pomlad
09. 08. 2026 18.22
Res sem ponosen,da SDS podpira oboroževanje in nakupe orožja namesto cenejšega goriva.
Odgovori
-2
8 10
Bananistanec
09. 08. 2026 18.31
Orožarska industrija prinaša največ dobička, Američani že vejo
Odgovori
+8
8 0
kr en 123
09. 08. 2026 18.31
Golob je obljubil. JJ pa dela..
Odgovori
-3
4 7
lakala28
09. 08. 2026 21.50
Golob ni pajdašil z židi. To počne od vekomaj edino bolnik. Predvsem za svoje interese, Slovenija ga pa itak ne zanima, razen da jo izkorišča za svoje podle biznise.
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+2
3 1
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