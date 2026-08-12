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81-letni junak: Ko sem videl, da mali miga, sem avtomatsko skočil

Maribor, 12. 08. 2026 19.49 pred 7 urami 2 min branja 46

Avtor:
Mojca Hanžič
Igor Irgolič Furgula

Maribor ima novega junaka, 81-letnega domačina. Igor Irgolič Furgula, znani Mariborčan, je brez pomisleka skočil v reko Dravo in rešil komaj leto in pol starega otroka, ki ga je odnašal tok.

Bilo je v petek malo pred sedmo uro zvečer, ko je Igor Irgolič Furgula, kot je prvi poročal časnik Večer, v vodi zaznal nekaj nenavadnega. Takrat, pravi, še ni vedel, da gre za šele leto in pol starega otroka.

"In potem vidim, točno tu nekje, nekaj miga ... pa še neko zelenje je zraven. Pa so bile rokice in nogice malega fantka," pripoveduje.

Otrok je bil v plenici, nemočno je brcal, v vodi je ležal na hrbtu, pravi. Vse naokoli pa sprehajalci, ki naj bi srhljiv prizor celo snemali.

"Avtomatsko sem skočil notri, ko sem videl, da mali miga. Kaj pa naj drugega? Ampak največji hec pa je, da je bilo tu polno ljudi, ki so imeli vsi v rokah kamere, pa so to posneli ali snemali. Jaz sem bil začuden, ko nihče ni skočil za mano. Ker jih je bilo dosti in glede na to, kaj sem delal, bi bilo logično, da bi še kdo skočil."

Pa ni, pravi 81-letni junak, ki je leto in pol staremu dečku skoraj zagotovo rešil življenje. Z njim je priplaval vse do roba, nato pa so se ljudje sklonili in otroka dvignili iz vode.

"Potem sem ga jaz predal, pa so že bili tu vsi – policija, rešilci. In potem so še mene komaj ven potegnili, ker imam 100 kilogramov," še pove.

Preberi še Leto in pol starega otroka nosila Drava, mimoidoči snemali in opazovali

Mariborski župan bo 81-letnemu junaku za izjemen pogum, požrtvovalnost in nesebično dejanje podelil mestni pečat.

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KOMENTARJI46

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ricinus
12. 08. 2026 21.54
Nekje sem prebral, da je Furgula posebnež… zame je edino on normalen, vsi ostali, ki so pasli zijala so posebneži in samo sram jih je lahko
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+1
1 0
Dr Dre
12. 08. 2026 21.56
Ne razumeš ti tega.. Danes so nenormalni normalni in via versa.. Bolan je ta svet, bolan..
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+1
1 0
Ne hodimnavolitve
12. 08. 2026 21.48
Res je, kam smo potonili kot družba. Postavlja se mi vprašanje, če si naziv družba, sploh še zaslužimo.
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+2
2 0
Darko32
12. 08. 2026 21.40
Ko določeni tako se zgražajo in nakladajo se samo sprašujem kaj bi naredili. Žal je primer pokazal, da spet nekateri bi samo snemali in ljudem nič pomagali. Zato je najmanj, kar je, da ta človek kot skromno zahvalo in nagrado se mu dodeli posebna nagrada in to iz rok predsednika države oziroma predsednice države. Zakaj, ker je kljub svojim letom šel reševat sočloveka. Sočasno pa primer lepo pokaže kako nizki Q imajo nekateri starši, da se lahko nekaj takšnega zgodi. Po zaslugi tega sočloveka je zgodba drugačna in ne tragična. Zato globok priklon temu človeku, saj je pokazal kaj pomeni pomagati sočloveku.
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+5
5 0
NotMe
12. 08. 2026 21.45
Leto in pol star otrok je kar hiter, 5 sekund ga ne gledaš, ali pa misliš, da je v igralni hišici, medtem pa mali gas po svoje. Če je starš skrbel pa še za kakega sorojenca zraven še pa sploh takle pobeg lahko takoj zgodi. Ne obsojajo staršev, ne reče se zaman, da cela vas vzgaja otroka, ne le vzgaja,, tudi pazi.
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+0
1 1
Darko32
12. 08. 2026 21.51
NotMe Res je a tukaj morajo starši računati na to nevarnost, katera je predmet članka. Zato so starejši zelo dovzetni pri mirkanju otrok. Ni opravičila. Vidim sam, da nekateri buljijo v telefone in potem dobivamo takšne primere.
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+0
1 1
Janik1111
12. 08. 2026 21.33
Experiment Vesolje 25 si poglejte in vam bo mace bolj jasno kaj se je dogajalo.
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+0
1 1
Prca63
12. 08. 2026 21.31
Ker je Maribor malo mestece,mogoče par sto normal ih ljudi, ostali komplet odsotni,mora v primeru da po Dravi plava dojenček pač skočiti v vodo po njega 80+ letnik..eden izmed redkih z možgani tisti hip ob vodi. On z možgani,ostali z telefoni!!! 80 letnik!!!! Malo sem presenečen da takšen mladenič skoči v vodo,pričakoval sem 96 letnika,z možgani,brez telefona v žepu. Aha,kje so pa bili ostali gledalci,50,40,30,20 letniki na Lentu? Preobremenjeni z ostrino posnetka na telefonu za 2.000eur,ker vse pač ne moreš dat na internet,ne dobiš lajka! Upam,da tisti ki so dojenčka gledali,snemali in podobno in niso reagirali da bi ga rešili ne bodo mogli spati en mesec,da bi bili 24x na dan,na wc-ju zaradi diareje in imeli nočne more o Dravi in dojenčku še 10 let. Aha in da bi,čim primejo za telefon dobili srbeče ispuščaje vsepovsod,večina pa na obrazu vsaj 100dni! Grem bruhat...bravo stari,bova šla na špricer.
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+5
5 0
kakorkoliže
12. 08. 2026 21.29
Kako lahko enoletni otrok, ki ne zna plavat sploh plava po Dravi, da ne utone?
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-4
1 5
Matejv1983
12. 08. 2026 21.36
temu se reče nagon, kako pa misliš da Romi naučijo svoje otroke plavat? vrže ga v vodo pa če plava je ok , če pa ne pa čao pepi
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-1
1 2
NotMe
12. 08. 2026 21.38
Otroci so precej "plovni", imajo kar nekaj maščobice ki je lažja od vode, pa še plenico je imel, polno zraka, ki je vodo vpisala ampak se ob tem tvori nekakšna pena (naredite preizkus s pampersko)
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+2
2 0
ZIPPO
12. 08. 2026 21.27
80 letnik skočil v vodo.Če samo pomislimo,da bi lahko tudi on izgubil življenje starostnik pri taki vročini.A ga ni.VSA ČAST IN POKLON G.IGORJU!!!!
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+12
12 0
Verus
12. 08. 2026 21.24
Vsem do 50 let starosti, ki ste gledali in snemali - sram vas bodi, sram!!!!
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+15
15 0
Eksiflajs96
12. 08. 2026 21.20
Ja seveda stara sola... skocu notr bogi penzjonist, lenuhi pa telefon vn pa snemat pa sej to ni vec na normalni ravni clovestva..
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+17
17 0
kivzfccz
12. 08. 2026 21.19
Sedaj lahko vsak oceni katera vzgoja je boljša.Mi smo.jih dobili okoli ušes,toda naučili so nas spoštovanja in vrednot. Danes pa učitelj ne sme grdo pogledati,kaj šele,deliti vzgojnih.
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+13
13 0
PetindvajsetUR
12. 08. 2026 21.18
Sem mislu, da je to zgodba iz sveta,.... Pa ljudje, kam gremo kot druzba?
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+11
12 1
Joakim
12. 08. 2026 21.18
Ta mladi pa tako ali tako ne bi bili sposobni niti sebe rešiti iz pol metra globokega pličaka. Vsa sreča, da je šel dedek v akcijo.
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+4
4 0
NotMe
12. 08. 2026 21.14
Penzion 3k doživljenjsko. Poklon do podna, Dedi
Odgovori
+14
14 0
radar
12. 08. 2026 21.11
Vprašati se je potrebno, kam Slovenija tone kot družba. Namesto nudenja pomoči, raje snemanje... res žalostno.
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+15
15 0
odpisani zasedli vlado
12. 08. 2026 21.11
Vsaka čast.Vsaj eden se je našel,da reši otrika ostala svojad pa je gledala in slikala.Sramota kam smo zabredli.Vse ostale primitivce se mora ovaditi in vreči v zapor.Garantirano so imeli srečo,da se nisem nahajal tam drugače bi po vseh pelo ne bom navajal kako.
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+7
7 0
grumf
12. 08. 2026 21.08
Joj folk, ne vem, kako vam to rata... voda je za vse otroke SMRTNO nevarna, dokler ne splavajo. Niti za sekundo jih ne smeš pustiti brez nadzora. Tu ni nobenih opravičil, nobenih izjem. Akcija starejšega občana je rešila mlado življenje. Hvala!
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+5
6 1
HUSO BOSS
12. 08. 2026 21.05
SVAKA ČAST DEDIJU DRUGAČE NA SPLOŠNO SE JE PA MALO ZA ZAMISLITI KAM SMO KOT DRUŽBA PRIŠLI,SRAMOTA RES
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+17
19 2
JanezNovak13
12. 08. 2026 21.14
"Svaka"? Svaka ni bilo zraven, bil je samo dedek.
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+4
4 0
daiči
12. 08. 2026 21.04
Ja prvo kr ga je rešil je blo to de je biv u plenic, drgač bi potonu revš hitr.
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+4
5 1
nelevnedesen
12. 08. 2026 21.04
To je nova vzgoja, ki so nam jo vsilili. Nobene vrednote.
Odgovori
+9
10 1
Dr Dre
12. 08. 2026 20.58
Kazensko ovaditi vse, ki so slikali, snemali.. Vse kaznovati, vse.... To je popolen propad družbe. Influenserhi bodo sami metali otroke v dravo za lajk... Vse kaznovati....
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+20
20 0
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