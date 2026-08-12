81-letni junak: Ko sem videl, da mali miga, sem avtomatsko skočil

Bilo je v petek malo pred sedmo uro zvečer, ko je Igor Irgolič Furgula, kot je prvi poročal časnik Večer, v vodi zaznal nekaj nenavadnega. Takrat, pravi, še ni vedel, da gre za šele leto in pol starega otroka.

"In potem vidim, točno tu nekje, nekaj miga ... pa še neko zelenje je zraven. Pa so bile rokice in nogice malega fantka," pripoveduje.

Otrok je bil v plenici, nemočno je brcal, v vodi je ležal na hrbtu, pravi. Vse naokoli pa sprehajalci, ki naj bi srhljiv prizor celo snemali.

"Avtomatsko sem skočil notri, ko sem videl, da mali miga. Kaj pa naj drugega? Ampak največji hec pa je, da je bilo tu polno ljudi, ki so imeli vsi v rokah kamere, pa so to posneli ali snemali. Jaz sem bil začuden, ko nihče ni skočil za mano. Ker jih je bilo dosti in glede na to, kaj sem delal, bi bilo logično, da bi še kdo skočil."

Pa ni, pravi 81-letni junak, ki je leto in pol staremu dečku skoraj zagotovo rešil življenje. Z njim je priplaval vse do roba, nato pa so se ljudje sklonili in otroka dvignili iz vode.

"Potem sem ga jaz predal, pa so že bili tu vsi – policija, rešilci. In potem so še mene komaj ven potegnili, ker imam 100 kilogramov," še pove.