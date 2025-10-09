Svetli način
88-letnik še ne bo obesil loparja na klin

Po 65 letih igranja in treniranja badmintona je 88-letni upokojenec angleški reprezentanci pokazal, da še ni pripravljen obesiti loparja na klin. Colin Bedford je tega športa izučil na tisoče mladih. Po njem so celo v njegovem domačem kraju blizu Cambridgea poimenovali športno dvorano. A Bedford ostaja skromen, ko se srečuje z badmintonskimi zvezdami. Najbolj ga osuplja nivo igre, ki jo igrajo danes.

