Zanimivosti
88-letnik še ne bo obesil loparja na klin
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Po 65 letih igranja in treniranja badmintona je 88-letni upokojenec angleški reprezentanci pokazal, da še ni pripravljen obesiti loparja na klin. Colin Bedford je tega športa izučil na tisoče mladih. Po njem so celo v njegovem domačem kraju blizu Cambridgea poimenovali športno dvorano. A Bedford ostaja skromen, ko se srečuje z badmintonskimi zvezdami. Najbolj ga osuplja nivo igre, ki jo igrajo danes.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.