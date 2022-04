9. Festival čokolade Radovljica

Festival čokolade je brez dvoma največji dogodek posvečen tej sladki pregrehi v Sloveniji . Dogodek tudi letos prinaša veliko sladkih okusov in dogodivščin. Dogajanje bo zgoščeno v radovljiškem parku, v mestnem jedru pa bo na voljo razširjena ponudba radovljiške kulinarike, mestni ponudniki kulturnih doživetij pa bodo odprli vrata muzejev, delavnic, galerij ter tako dodali kamenček v mozaik pestrega dogajanja.

Hitre osnovne informacije:

- Festival bo potekal 2 dneva: v soboto in nedeljo

- Festival se bo odvijal v radovljiškem parku

- Ponudba na stojnicah bo izključno ponudba čokoladnic. Prijavljenih je 20 čokoladnic iz Slovenije, Hrvaške in Italije, med njimi je tudi nekaj povsem novih imen.

- Za ponudbo ostale hrane in pijače bodo poskrbeli partnerji Okusov Radol'ce

- Vstop na prizorišče bo omogočen s festivalsko vstopnico, mladi do 18. leta pa imajo vstop brezplačen. Nakup vstopnic je možen na vseh prodajnih mestih Eventim.

- V zameno za degustacijske kupone bodo na voljo degustacije čokoladnih izdelkov; ena degustacijska pola s štirimi kuponi bo stala 3 €

- Poskrbljeno bo za bogat spremljevalni program za vse generacije

- Podrobnejše informacije so na voljo na www.festival-cokolade.si

Čokoladnice iz Slovenije in tujine ter kulinarika iz Radol'ce

Na festival je trenutno prijavljenih 20 čokoladnic iz Slovenije, Hrvaške ter Italije. Poleg starih znancev, bodo tokrat z nami prvič tudi Radolška čokolada, Čokoladni atelje Bon Bon, Mama Paula, Chocolata, po nekaj letih pa se na festival vrača še ena domača čokoladnica, Molinet. Zaradi zmanjšanja prizorišča, ki bo tokrat le v parku, smo se še bolj zavezali rdeči niti – čokoladnicam. Tokrat namreč na prizorišču ne bo ponudbe ostalih slaščic.

Na prizorišču bo poleg čokoladne ponudbe na voljo tudi lokalna ulična prehrana ter seveda pijača. Ulično prehrano bosta na prizorišču pripravila Hiša Linhart pod vodstvom Uroša Štefelina ter Gostišče Draga pod vodstvom Aleša Tavčarja.

Naj pralina Festivala čokolade

Organizator festivala je med prijavljenimi čokoladnicami tudi letos razpisal tekmovanje za naj pralino festivala. Na tekmovanje se je prijavilo 5 čokoladnic, skupaj z 10 pralineji, zmagovalec pa bo znan konec meseca marca. Tudi letos bo ocenjevanje potekalo v podjetju Zotter iz avstrijske štajerske, ki je zaradi svoje filozofije in izdelave čokolade od zrna do tablice eden najbolj prepoznavnih evropskih proizvajalcev čokolade in pralin.