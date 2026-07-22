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Slovenija

Devet milijonov evrov prihodkov, neplačani davki in blokirani računi

Ljubljana, 22. 07. 2026 20.02 pred 43 minutami 2 min branja 22

Avtor:
Nika Kunaver
Katarina Kresal

Kaj pa se dogaja v eni največjih in najvplivnejših slovenskih odvetniških pisarn? Odvetniška družba Senica, ki je v solasti znanega odvetnika Mira Senice in nekdanje notranje ministrice Katarine Kresal, je lani ustvarila več kot devet milijonov evrov prihodkov. Kljub temu ima zaradi neplačanih davkov in dolga do države blokirane vse bančne račune.

Odvetniška družba Senica je aprila letos praznovala 40 let delovanja. A za uspešno podobo pisarne, ki zaposluje 25 ljudi, se, kot kaže, skrivajo težave s Fursom.

Od začetka maja ima namreč družba blokiranih več bančnih računov, zadnjega so zaprli minuli ponedeljek.

V Sloveniji ima, kot je razvidno iz javno dostopnih podatkov, odprt le še fiduciarni račun – poseben račun, na katerem odvetnik ali odvetniška družba hrani denar svojih strank, ne svojega. Poleg tega ima še tri račune v tujini.

Pred kamere je danes stopila Katarina Kresal, nekdanja predsednica LDS in notranja ministrica v vladi Boruta Pahorja, ki je z več kot polovičnim deležem tudi solastnica odvetniške pisarne.

Da gre za blokado na podlagi inšpekcijskega nadzora, ki se nanaša na leti 2020 in 2021, razlaga.

"Na podlagi tega nadzora so nam nezakonito odmerili dodatne davke in prispevke, ker niso upoštevali zakona o odvetništvu, ki ureja delovanje odvetnikov. Smo se pritožili, Furs je izdal odločbo in ustavil izvršbo na znesek davkov, ker je ocenil, da bomo s pritožbo uspeli, ostal je odprt znesek za plačilo prispevkov, ker se ga ne da odložiti," je povedala Kresalova.

Prepričana je, da so davčne obveznosti enkrat že poravnali in da jim je bilo z blokiranih računov zarubljenih dovolj sredstev za poplačilo dolga.

"Še vedno pa čakamo odločbo Fursa, kjer smo zahtevali, da nam zmanjša znesek, kar smo plačali že pred šestimi leti, prav tako niso upoštevali plačil, ki so bila zdaj izvedena. In smo tukaj z blokado, ki je po naše nezakonita in ki je ne bi smelo biti," razlaga Kresalova.

Na Finančni upravi, ki je zahtevala blokado, pravijo, da ne smejo povedati ničesar, saj da gre za varovano davčno tajnost. In da so tajna vsa dejstva, okoliščine, podatki, odločitve ter dokumenti.

Dejstvo pa je, da odvetniška družba z blokiranimi računi ne more nemoteno poslovati.

Odvetniška družba Senica Katarina Kresal Miro Senica Furs davčni dolg

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KOMENTARJI22

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lokson
22. 07. 2026 20.46
Kaj je res tako težko zapisat, koliko dolgujejo državi. Bi jaz, pa bom deležen 297. člena.
Odgovori
0 0
Buci in Bobo
22. 07. 2026 20.45
Tej smo rekli Zlata prinašalka.
Odgovori
0 0
štajerc65
22. 07. 2026 20.43
So si vzeli vzgled po onem poslancu resnice kaj češ.
Odgovori
+1
1 0
Port__CN
22. 07. 2026 20.41
Ni dobil zahtevanih dajatev PA KUmrovski študent v boj za staro pravdo
Odgovori
0 0
testosteron
22. 07. 2026 20.41
Bla ,bla ,bla,...poznam par močnih privatnikov, ki samo jamrajo, kako jim gre slabo, pa da jih FURS naskakuje,..vsi neki grdi, pa davki,..po drugi strani pa furajo konkreten luksus in imidž !...
Odgovori
+2
2 0
Rožle Patriot
22. 07. 2026 20.40
Kaj nas briga ta zavožen LDS hov, hov stranka .. ukvarjate se raje z 10% ... posnetki so pristni !!!
Odgovori
+4
4 0
Minifa
22. 07. 2026 20.36
LDS Lopovi Države Slovenije..??? To je to in še kaj ??
Odgovori
+3
4 1
pager
22. 07. 2026 20.33
to so posli za tko imenovano "politično" policijo, proti kateri slovenski b.d..i glasujejo
Odgovori
+4
5 1
Pajo_36
22. 07. 2026 20.39
mešaš hruške in jabolke. Družba je v privatni lastnini. Kaj ima to s politiko?
Odgovori
+2
2 0
dWarrior
22. 07. 2026 20.31
FURS nateguje po dolgen in počes, ko je državljan kaj dolžen mu takoj blokirajo račune, ko pa mora država kaj vrniti potem pa se to zavleče do amena
Odgovori
+5
9 4
ap100
22. 07. 2026 20.29
glede odločb dursa je treba biti previden- oni so zadnji ki se držijo črk zakona - pa s tem ne opravičujem omenjene družbe
Odgovori
+4
6 2
300 let do specialista
22. 07. 2026 20.27
Odvetniška klientela je mafija svoje vrste, pod pultom mimo računa klasika, javma "tajna"...verjetno nimajo za kruh kajne??? Aha..jaz sem pa ttamvaj po 179.členu zakona o ovcah!
Odgovori
+13
13 0
dWarrior
22. 07. 2026 20.37
Za odvetnike tak vemo da so mafiozoti, tudi FURS je mafija. Sicer pa za navadne smrtnike je to posledica tega kako država svoje državljane okrog prenaša, ni čudno, da ljudje delajo na črno in mimo zakonov.
Odgovori
+1
1 0
myomy
22. 07. 2026 20.26
Seveda lahko nemoteno posluje. Pač preko tujine. Še Rusi lahko tako nemoteno poslujejo.
Odgovori
+5
6 1
Tine990
22. 07. 2026 20.26
380eur na uro imajo ocitno postavko 😁
Odgovori
+7
7 0
supergigi
22. 07. 2026 20.24
Če se samo spomnim kakšne je špičila Kresalova, ko je bila v vladi. In kako se je končalo lol 😆
Odgovori
+10
10 0
kinimod
22. 07. 2026 20.24
to so tisti , ki so pesa ,......
Odgovori
+8
8 0
testosteron
22. 07. 2026 20.38
..in pes njih...
Odgovori
0 0
Tine990
22. 07. 2026 20.24
9mil eur v 6 mesecih??? Vsak ki razmislja z svojo glavo ve da toliko denarja legalno ne mores zasluziti!!! Ve se iz katere stranke prihajajo in za koga perejo denar!!!
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+11
11 0
jedupančpil
22. 07. 2026 20.21
racuni v tujini niso blokirani. in tudi ne bodo
Odgovori
+8
8 0
JApajaDAja
22. 07. 2026 20.11
zgodba uspešnosti, luksuza in prestiža se je izpela....ni prvi..in tudi zadnji ne.,
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+8
8 0
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