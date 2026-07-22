Devet milijonov evrov prihodkov, neplačani davki in blokirani računi

Odvetniška družba Senica je aprila letos praznovala 40 let delovanja. A za uspešno podobo pisarne, ki zaposluje 25 ljudi, se, kot kaže, skrivajo težave s Fursom.

Od začetka maja ima namreč družba blokiranih več bančnih računov, zadnjega so zaprli minuli ponedeljek.

V Sloveniji ima, kot je razvidno iz javno dostopnih podatkov, odprt le še fiduciarni račun – poseben račun, na katerem odvetnik ali odvetniška družba hrani denar svojih strank, ne svojega. Poleg tega ima še tri račune v tujini.

Pred kamere je danes stopila Katarina Kresal, nekdanja predsednica LDS in notranja ministrica v vladi Boruta Pahorja, ki je z več kot polovičnim deležem tudi solastnica odvetniške pisarne.

Da gre za blokado na podlagi inšpekcijskega nadzora, ki se nanaša na leti 2020 in 2021, razlaga.

"Na podlagi tega nadzora so nam nezakonito odmerili dodatne davke in prispevke, ker niso upoštevali zakona o odvetništvu, ki ureja delovanje odvetnikov. Smo se pritožili, Furs je izdal odločbo in ustavil izvršbo na znesek davkov, ker je ocenil, da bomo s pritožbo uspeli, ostal je odprt znesek za plačilo prispevkov, ker se ga ne da odložiti," je povedala Kresalova.

Prepričana je, da so davčne obveznosti enkrat že poravnali in da jim je bilo z blokiranih računov zarubljenih dovolj sredstev za poplačilo dolga.

"Še vedno pa čakamo odločbo Fursa, kjer smo zahtevali, da nam zmanjša znesek, kar smo plačali že pred šestimi leti, prav tako niso upoštevali plačil, ki so bila zdaj izvedena. In smo tukaj z blokado, ki je po naše nezakonita in ki je ne bi smelo biti," razlaga Kresalova.

Na Finančni upravi, ki je zahtevala blokado, pravijo, da ne smejo povedati ničesar, saj da gre za varovano davčno tajnost. In da so tajna vsa dejstva, okoliščine, podatki, odločitve ter dokumenti.

Dejstvo pa je, da odvetniška družba z blokiranimi računi ne more nemoteno poslovati.