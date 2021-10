9 razlogov da postanete učitelj joge

Tečaj za učitelja joge vam bo spremenil življenje. Morda se vam zdi, da gre za premočno izjavo, a po skoraj 20 letih izobraževanja lahko to potrdimo iz prve roke. Na Tečaj za učitelja joge bi morali gledati kot na potovanje, ki je v veliki meri usmerjeno navznoter. Seveda se boste naučili vseh zakonitosti varne izvedbe in sistematičnega poučevanja, a vse tisto, kar ni vezano na telo in pride zraven, to je enostavno neverjetno. To je šola za življenje in tu je 9 razlogov, zakaj je dobro, da se udeležite Tečaja za učitelja joge. Tudi če sploh ne nameravate učiti joge.

1. O svojem telesu boste izvedeli ogromno novega Med izobraževanjem boste udeleženi na mnogih delavnicah, na katerih se dela na telesnih položajih oz. asanah. Skozi podrobno učenje asan in močno telesno izkustvo boste spoznali, kako se v njih izraža in odziva vaše telo. Na Tečaju za učitelja joge sem svoje telo odkril na novo, sedaj bolje razumem tudi svojo psihologhijo za izvedbo. Vem, kaj moje telo zmore in česa ne. Saniral sem tudi stare poškodbe kolen in se verjetno izognil vsem prihodnjim. Sedaj praksa služi meni in ne jaz njej, kot je bilo v mojih začetkih z jogo. 2. Izognili se boste poškodbam pri vseh aktivnostih, ki jih počnete Danes vem, da sem v preteklosti večino poškodb dobil zaradi neozaveščene rabe telesa in napačnih vzorcev gibanja. Poenostavljeno - nisem znal na ta način paziti nase. Nisem bil tako povezan s svojim telesom - nisem ga razumel. Delovalo je dobro ... Dokler je. Danes se gibam drugače. Dobesedno hodim drugače, tečem drugače, celo plavam in kolesarim drugače. Da ne govorim o smučanju. Da, tudi smučam drugače ni znam paziti na svoja kolena. To pa zato, ker sem se naučil telesu prisluhniti preden pride do poškodbe. Neverjetno je, kako se z jogo dvigne občutek in sposobnost predvidevanja. Vse služi temu, da ostanemo močni, vitalni in dinamični v telesu tudi ko se postaramo.

icon-link Na tečaju za učitelja joge spoznavamo močno povezavo med telesno držo in notranjim stanjem posameznika. Pomislite, kako se počutite znotraj sebe, kadar ste sključeni, zaprti in zgrbljeni pod težo življenja? FOTO: Arhiv ponudnika

3. Vzpostavili boste nova prijateljstva in odnose Tečaj za učitelja joge je resnično lepa izkušnja. Traja eno leto in običajno udeleženci skupaj preživimo en zelo poln vikend na mesec. Pogovarjamo se, sodelujemo v parih, sčasoma se spoznamo in si zaupamo. Naša skupina nam vsem pomeni varno, intimno okolje. Velika verjetnost je, da se ustvarijo nova prijateljstva, ki ostanejo za vse življenje. 4. Močno boste poglobili lastno prakso joge Drži kot pribito. Postali boste pozorni na detajle in odkrili nove dimenzije same izvedbe prakse. Veliko praks in daljše, celostne prakse so prekrasen teren za odkrivanje in spoznavanje tako joge, kot sebe. Naenkrat telo deluje mnogo bolj uslajeno in v povezavi z dihom. Vse to se pozna tudi v fizičnem napredku - na moči, fleksibilnosti in vzdržljivost telesa. Občutek je dober!

icon-link Na tečaju za učitelja joge se hitro naučimo, kako pomembno je razumeti telesne omejitve, ki so nam prirojene ali nastanejo zaradi poškodb, starosti. Poznavanje prilagoditev položaja z uporabo pripomočkov je ključno za poučevanje in varno prakso. FOTO: Arhiv ponudnika

5. Močno boste poglobili duhovno izkustvo Iztočnice vsake prakse in njen namen, jogijska filozofija, spoznavanje starodavnih epov in prelepih zgodb z bogato metaforično vrednostjo povzdigne vašo predstavo o jogi na nivo prelepe, tankočutne pravljice. Učitelj joge vas bo spodbudil k samorefleksiji in v vašo prakso z globokim spoštovanjem vtkal starodavne tehnike. Vaša predhodna duhovna praksa v Šoli joge ni pogoj za udeležbo, obstaja pa velika verjetnost, da boste zaradi izobraževanja svoje razmišljanje zelo poglobili. 6. Odkrili boste nove dimenzije uma Med praksami joge, predavanji, sproščanji in v interkaciji s soudeleženci boste spoznali boste svoje vzorce in privzete načine delovanja vašega uma. Naučili se boste stopiti v stik s sabo, ozavestiti in biti pozoren. Na splošno je zvedanje eno najmočnejših orodij joge in ena od najbolj pomembnih stvari, ki se jih boste naučili na Tečaju za učitelja joge.

icon-link Praksa joge v skupini je zabavna in dviga motivacijo. Različna telesa so prekrasno polje za učenje in globoko razumevanje. FOTO: Arhiv ponudnika

7. Globoko se boste povezali z vašim resničnim Bitjem Ko boste spoznali kako deluje vaše telo, kako deluje vaš edinstven um in na to dodali še globoka izkustva praks joge, boste mnogo bolje razumeli, kdo v resnici ste kot posameznik. To bo vzpodbudilo vašo vsakodnevno samozavest in vam oljašalo življenje »v vaši koži«. 8. To bo odlična priložnost, da se izrazite Med izobraževanjem se učimo učinkovite komunikacije, da bi se kot učitelji joge znali izraziti in z izbranim načinom komunikacije doseči čim boljši učinek pri sprejemniku. Učinkovita komunikacija je sil potrebna na vsakem koraku, se strinjate? Kako dobro bi bilo, če bi vedno znali učinkovito in pristno komunicirati naše misli in občutke.

icon-link Udeleženci Tečaja za učitelja joge se povežejo tudi skozi dotik, ki ga nujno potrebuje vsak človek. Iskren dotik brez slabih namenov je neprecenljiv. FOTO: Arhiv ponudnika

9. Pridobili boste na samopodobi in samozavesti Tečaj za učitelja joge je potovanje. To je zelo pomembna etapa življenja posameznika. Pademo in se poberemo. Naučimo se veščine pasti - pobrati se in se celo nasmehniti svojim spodrsljajem, pa potem nadaljevati. Izobraževanje boste zaključili z uvidom česa vse ste sposobni, kako daleč lahko greste in kako neverjetni in popolni ste, prav ta trenutek. O čem razmišljate? Bi se vpisali v Tečaj za učitelja joge? Le pogumno, veseli vas bomo! Če kdaj, potem družba prav zdaj potrebuje glasnike zdravega življenjskega sloga in modrosti.

icon-link Tečaj za učitelja joge je mnogo več kot samo izobraževanje. To je pot k sebi in je znanje za celo življenje! FOTO: Arhiv ponudnika