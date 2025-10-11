Svetli način
90-letnik po atletsko kolajno za Slovenijo: Nikoli poškodovan, nikoli prehlajen

Ljubljana, 11. 10. 2025 16.42 | Posodobljeno pred 30 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Špela Bezjak Zrim , A.K.
Komentarji
3

Pri 90. na evropsko prvenstvo v atletiki po kolajno za Slovenijo! Marko Sluga je eden najboljših veteranskih atletov na svetu, ki ima v svoji beri kar 56 odličij z največjih veteranskih tekmovanj. Od otroštva se je ukvarjal z različnimi športi, dolga leta je bil kapetan jugoslovanske in pozneje slovenske teniške reprezentance.

90-letni Marko Sluga, rojen na Ptuju, kjer vsakodnevno tudi trenira, je vsekakor fenomen. Zaradi zahtevnosti športa je teniški lopar pred leti zamenjal za atletiko in soustanovil Združenje atletskih veteranov, ki je danes tudi središče druženja nekdanjih tekmovalcev. Nikoli ni bil poškodovan, nikoli ne prehlajen. Svojo vitalnost pripisuje zdravi rutini in neizmerni volji do življenja. 

Dobili smo se v Domžalah na mitingu atletov veteranov, kjer je 90-letnik tekmoval v metu diska, kopja in krogle.

Legenda slovenskega športa Marko Sluga pravi: "Veseli človeka recimo uspeh, če postavi kakšen rekord, ne."

Marko Sluga je že zdaj rekorder, do danes je z evropskih in svetovnih veteranskih prvenstev prinesel kar 56 medalj. Prav ta trenutek se poteguje za nova odličja. Odpotoval je na evropsko veteransko prvenstvo na Madeiro, kjer se bo pomerilo kar 4.500 športnikov.

"S tem da nas je nad 90 let malo manj ... nas je samo 12, jaz bom nastopal v vseh mojih disciplinah, praktično v sedmih disciplinah, to je 5 različnih metov, metalski peteroboj in pa skok v višino," pove. 

Disciplina, v kateri je že osvojil naslov svetovnega prvaka. Njegov trener je oče našega najboljšega skakalca v višino, ki je tudi sam svetovni prvak. Dušan Prezelj pove: "Ja, najbolj je treba biti pozoren, da poskušaš racionalno skočiti, da pač poskušaš to tehniko čim bolj pravilno izvesti. In to Marko zna, se potrudi in zato ima tudi uspehe, zato je bil svetovni prvak."

Veterana prvaka pa poleg športa druži prijateljstvo.

"Zelo sem vesel, da se lahko druživa, on je naš vzor, motivacija in vsi si želimo, da bi lahko tako aktivno živeli kot on živi, ne," pove Prezelj.  Sluga pa pravi: "Nimam nobenega vrstnika vsaj v Sloveniji ne, ki bi v moji starosti tekmoval, ampak vseeno je to družbeno življenje, ki ga imamo, saj ste videli, da nas je tu cela vojska ... In to, da treniraš z njimi, da hodiš na tekme z njimi in to se mi zdi nekaj izredno lepega, namesto da bi sedel v gostilni in dvigoval neke pivske kozarce ..."

Športnik je že od otroštva, in čeprav večino kariere potoval po svetu,  je bil dolga leta kapetan teniške reprezentance, k atetiki se je vrnil pozneje in je tudi soustanovitelj Združenja atletskih veteranov. Kraljica njegove vitalnosti in dobrega počutja pa je rutina.

Sluga pripoveduje: "Vsak dan jutranja telovadba, da se človek razmiga, imam enih 30 vaj, ki jih delam vsako jutro. Pri hrani se poskušam ravnati po načelu zajtrkuj kot kralj, kosilo jej kot meščan in večerjo jej kot berač. Nikoli se nisem ukvarjal z alkoholom."

Nikoli ni bil poškodovan, nikoli prehlajen, pri 90ih še vedno samostojno vozi avto. Vsak dan se odpravi tudi na daljši sprehod s kužkom, hodi v fitnes, zanima ga umetnost - in se veliko druži. "Se pa mi zdi ena strašno pomembna stvar imeti pozitivno razmišljanje, stvari so tu, problemov ni, ampak so rešitve. In da imaš tu eno pametno družbo, s katero žrtvuješ svoj čas. In se z njimi družiš in imaš te prijatelje to v življenju ogromno pomeni. Zdravo živeti in živahno!."

marko sluga atlet
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jedupančpil
11. 10. 2025 17.12
vežba!:)
ODGOVORI
0 0
mackon08
11. 10. 2025 16.50
To so geni.
ODGOVORI
0 0
an2000
11. 10. 2025 16.49
Pravi kerlc! Kapo dol pred njim!
ODGOVORI
0 0
