90-milijonski Eurojackpot: Slovenci in Slovenke vplačali za kar milijon evrov kombinacij

Pred nami je žrebanje rekordnega 90-milijonskega dobitka za Eurojackpot, to je tudi največ, kar lahko igra podeli naenkrat. V devetih letih se je desetič zgodilo, da je dobitek narasel do najvišje vsote. Igra, ki je iz treh Slovencev doslej naredila milijonarje, poskrbi, da ob tako visokih ponujenih vsotah na široko odpremo denarnice. Ta teden bomo Slovenke in Slovenci vplačali za kar milijon evrov kombinacij.