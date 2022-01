90. protest: opozorili na politično podrejanje RTV in ostalih medijev

Protestniki so znova ponovili oceno, da je podrejanje, politizacija in razgradnja slovenskih medijev in javne RTV Slovenija vse bolj vidna. "Vlada Janeza Janša niti malo ne skriva več, da bo v mesecih pred volitvami s pomočjo povsem protizakonito nastavljenih članov programskega in nadzornega sveta ter ostalih političnih podtaknjencev poskusila spremeniti RTV v svoj propagandni kanal," so pred protestom sporočili iz Protestne ljudske skupščine.

Vlado prav tako obtožujejo, da novinarjem, ki so zaposleni na RTV, ukinjajo službeni dostop do tiskanih medijev in da pod pretvezo varčevanja kolumnistkam in kolumnistov Studia City niso podaljšali pogodb.

Urad vlade za komuniciranje (UKOM) obtožujejo, da na tedenski ravni pošilja napotke in usmeritve glede programa RTV. "Vsaka kritična misel mora biti po njihovem mnenju takoj uravnotežena z vsaj enim zagovornikom vlade, prav tako pa je treba omogočati tudi popolnoma neprimerne politične komentarje (napade) na opozicijske stranke," je poudaril eden vidnejših protestnikov Jaša Jenull. Državljane je pozval, naj se množično udeležijo aprilskih volitev.

Protestniki in protestnice so se s Trga republike odpravili po ljubljanskih ulicah in ustavili pred stavbo RTV Slovenija, kjer so izrazili svojo podporo zaposlenim in jih pozvali, naj spoštujejo novinarski kodeks in se uprejo uničevanju javne RTV.