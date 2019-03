90 učencev v Luciji imelo znake okužbe s salmonelo, štirje v bolnišnici

Uradno so jo potrdili pri devetih otrocih, simptome, značilne za salmonelo, pa je imelo kar 90 učencev. Štirje otroci so imeli tako hude težave, da so jih sprejeli v bolnišnico, ostali so se zdravili v domači oskrbi. Pozitivna na testu za salmonelo je bila tudi ena od zaposlenih, ki dela v šolski kuhinji. Vse kaže na to, da je prav ta oseba otrokom preko hrane, ki jo je pripravila, prenesla to nevarno bakterijo, a za dokončen odgovor bo treba počakati na rezultate preiskave.