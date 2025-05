9.000 kvadratnih metrov zemljišč v Trnovem prodanih Vučićevemu prijatelju

Predmet nakupa so bile tri parcele s skupno površino več kot 9.200 kvadratnih metrov. Kupnina je znašala tri milijone 270 tisoč evrov. Gre za posel, ki ga, kot so pred dnevi razkrili na portalu N1 , preiskuje tudi policija.

In to je notarski zapis, sklenjen septembra lani med Mestno občino Ljubljana in podjetjem NG Projekt, katerega večinski lastnik je srbski poslovnež iz Beograda, Nikola Petrović .

To so posnetki trenutno še zelo zaraščenih parcel, poraslih z grmovjem in drevesi, v predmestju naselja Trnovo. Tako imenovana "Sibirija" se nahaja tik ob ljubljanski obvoznici.

Petrović sodi v najožji krog srbskega predsednika Aleksandra Vučića in ima, kot so še zapisali novinarski kolegi, tudi stike z osebami iz sveta oraniziranega kriminala. Z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem se osebno poznata in sta se tudi večkrat srečala.

Takole je Janković danes na Rožniku komentiral vse skupaj: "Vi dobro veste, da jst še nikoli nisem govoril čez Policijo, kajti v vseh hišnih preiskavah so svoje delo korektno opravljali. To je njihova pravica, ne vidim nobenga problema," je poudaril.

"Kupil je zemljišče na javni dražbi, vsak bi se lahko javil. Na žalost smo prodajali to več kot dve leti in pol, dokler on ni prišel, tako da jaz tukaj nimam nobenih težav. Je pa ena stvar, bi ločil ... jaz sem povedal, da sem prijatelj s predsednikom Vučićem in jaz svoje prijatelje vedno priznam. Če je pa on njegov prijatelj, je to njuna stvar," je komentiral posel s Petrićem.