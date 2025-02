91-letni frizer: Danes so frizure grde

Janez Novak se je rodil novembra 1933. Dobro vidi, roke se mu prav nič ne tresejo, glava pa odlično deluje. Pravi, da je vsak dan, ko si slabe volje, za vedno izgubljen. Kot je povedal za rubriko Vaš svet v oddaji Svet na Kanalu A, se je začel učiti za frizerja pri 13 letih in pol, ko jih je imel 15 je bil že pomočnik. "Mojster me je imel zelo rad, dobro me je plačal. Pri njem sem ostal 12 let, nato pa sem šel na svoje. Takrat je bil name kar malo jezen," se spominja 50. let prejšnjega stoletja.

"Imel sem cel kup stalnih strank, ki so me imele zelo rade. Ob dveh, ko so končali z delom, so drli k meni v salon, medtem ko so čakali na vlak, da jih odpelje domov, sem postrigel dve ali tri stranke. Tudi inženirje in direktorje iz bližnje tovarne sem strigel in bril. Ti so k meni hodili že dopoldne, med službo. So izkoriščali sistem, veste," se skrivnostno nasmehne. Na vprašanje, ali še ima stalne stranke, prikima, a realno pove, da jih je večina žal že umrla. "Se pa pri meni recimo že vsa ta leta striže Tonček iz Vrbe, še v obrtno šolo sva skupaj hodila. On je še starejši od mene, 93 jih ima, pa se pripelje z avtomobilom. Hitro ga uredim, potem pa se še dolgo pogovarjava," pravi. In ja, pogovarja se zelo rad. Tudi nam z veseljem pojasni, kako on vidi razliko med frizurami nekoč in danes: "Frizerstvo je čisto drugačno kot je bilo včasih. Zdaj so frizure, ne morem reči drugače, grde. Vsaj zame. Vse ženske bi imele ravne lase, pa stopničasto striženje, pa balin pri moških, to je grdo."

Ker tako obožuje družbo, hodi tudi na pevske vaje – skupaj z najmlajšim od svojih štirih otrok. "Najbolj sem hvaležen za to, da lahko pri meni poje. Tudi dar petja mislim da imam po njem. Sem pa zborovodja, tako da poje pri dveh mojih zborih," pravi sin Peter. Dvakrat na teden pride po njega in ga vzame s seboj na vaje, enkrat v Kranjsko Goro in enkrat na bližnje Jesenice. K petju v zboru Društva upokojencev Jesenice ga je spodbudil Franc Jelenc, najstarejši član, ki šteje celo dve leti več kot Janez. "Veseli smo. Včasih so rekli: 'Toliko ste stari, da vas družba ne bo iskala, iščite vi njo.' Zato jo iščemo pri pevcih. In veseli smo, da smo jo našli, da se lahko vsakič nekaj naučimo, damo od sebe in živimo zdravo pa veselo," pravi Jelenc.