Padajoče sedežnice, doma narejene smučke in kup volje, da se na več kot 1800 metrov visoko odpraviš peš. Vse to je doživel Kranjčan, ki skoraj ne izpusti dneva, da se ne bi postavil na smuči - in to pri 91-ih. Legenda Krvavca je na smučeh več kot 100 dni na zimo, še njegovi mlajši prijatelji priznavajo, da je Lada Peneša na belih strminah težko ujeti.