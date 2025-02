Srčni zapis in prošnja na pomoč: 92-letni Tone izgubil poročni prstan, ki ga je nosil 68 let

Vsa ta leta ga je nosil dan in noč, ja snel si ga ni niti ponoči, zato mu ne predstavlja le kosa nakita, ampak neprecenljiv simbol ljubezni. Zato pozor. Če ste na Štihovi ali Hacquetovi ulici v Ljubljani našli prstan, je morda Tonetov in bil bi presrečen, če bi si ga lahko ponovno nadel.

Bil je 11. februar, ko se je Tone s svojo ženo odpravil v cvetličarno. To je bil tudi dan, ko je nazadnje videl svoj prstan. "To se pravi, da sem ga nekje tukaj izgubil ali pa celo pri njej, ker ona ima tam ogromno enega cvetja in jaz sem verjetno malo geštekuliral z levo roko in možno, da je odpadel."

A v cvetličarni prstana žal niso našli. Od tod sta se z ženo odpravila po Štihovi ulici do kavarne: "Sva se potem usedla k drugi mizi in sva pila kavo. In ko sem jaz odšel, sem videl, da prstana nimam."

Začelo se je iskanje. Tonetov srčni zapis se je razširil po ljubljanskih zidovih in se dotaknil marsikoga. Z njim zdaj v upanju, da se javi najditelj prstana, trepeta tudi cel splet. Tone poudari, da mu prstan ogromno pomeni, pa ne s finančnega vidika. Simbolizira njegovo največjo ljubezen in 68 let dolg zakon, v katerem se jima je rodila hči Tadeja: "Zlat je, na njem pa pa piše Maruška, to je žena, in je pa tudi letnica poroke."

Leto 1957. Z leti pa se marsikaj spremeni: "Moja muskulatura v levi roki se je tudi zelo posušila poleg let in jasno, jaz sem že rekel, madona, tole moram jaz dol dat, ker ga bom izgubil prej ali slej. Sem pa prepozno dol dal." In če najdete Tonetov prstan: "Prosim, pokličite na moj naslov ali pa na številko, ki je na plakatu."