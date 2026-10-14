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Slovenija

94-letnica in vnukinja, ki družbena omrežja osvajata s slovensko kuhinjo

Ljubjana, 14. 10. 2026 15.10 pred 10 minutami 3 min branja 3

Avtor:
Urša Zupan Kolbl
Kaitlin in Stanka Koželj

"Samo na zemljo stopiš, pa bi jo poljubil. Svojega rodnega kraja ne pozabiš nikoli," občutke ob vrnitvi v Slovenijo po 20 letih strne ena najbolj priljubljenih babic, ki kuhajo na družbenih omrežjih. 94-letna Stanka Koželj že več kot 70 let živi v Torontu, marsikdo pa jo bolje pozna pod vzdevkom "Mama", ki ga njena vnukinja Kaitlin uporablja na Instagramu in TikToku. Skupaj pripravljata slovenske jedi in objavljata kuharske recepte ter se pri tem nezmerno zabavata.

"Naša družina vsako leto praznuje veliko noč in božič in takrat z babico veliko pečeva – potice, flancate, vanilijeve kifeljčke ... Enkrat pred leti, ko sva tako pekli, sem pred naju postavila telefon in te najine trenutke začela snemati. To, kar sem ujela, sem najprej delila samo z družino in prijatelji, lansko veliko noč pa so najini kratki videoposnetki poželi ogromno zanimanja na družbenih omrežjih. Ljudje so hoteli več, midve pa sva nadaljevali in se pri tem zelo zabavali," se njunih začetkov spominja Kaitlin.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Skupaj z bratoma Jeremyjem in Michaelom ter očetom so babico Stanko pripeljali v Ljubljano, kjer smo družino Koželj ujeli tudi mi. 

Dolga pot iz Toronta sploh ni bila naporna, pove babica. "Vnuki so me nagovorili! Hoteli so, da jim pokažem, kje sem bila rojena, jaz pa sem jim hotela pokazati to našo čudovito deželo! Zelo uživamo na tem potovanju!" navdušeno pove in pristavi, da je ponosna Slovenka.

Kako tesno je družina povezana, je bilo jasno že po kratkem srečanju.

Stankina vnuka Michael in Jeremy sta Slovenijo v preteklosti že obiskala, Kaitlin pa je tukaj prvič. "Obožujem Slovenijo, sploh ne bom hotela oditi! Občutki so zelo posebni in tudi jaz se počutim kot doma!" pove in oči se ji orosijo.
Stankina vnuka Michael in Jeremy sta Slovenijo v preteklosti že obiskala, Kaitlin pa je tukaj prvič. "Obožujem Slovenijo, sploh ne bom hotela oditi! Občutki so zelo posebni in tudi jaz se počutim kot doma!" pove in oči se ji orosijo.
FOTO: Aljoša Kravanja

'Nikjer ni kot doma'

Stanka se je rodila v Krašnji, vasi v občini Lukovica, kjer jo na otroška leta v Sloveniji vežejo sami lepi spomini. "Imeli smo majhno kmetijo in kot otrok sem najraje pila mleko takoj potem, ko smo pomolzli krave. Še danes se spominjam okusa mlačnega mleka," se smeji. Ko je bila stara deset let, je družina pred vojno pobegnila v Avstrijo, nato pa je odšla v Kanado, kjer so že bili njeni brati in sestre, ter delala kot pomočnica v gospodinjstvu.

Ker je bila še mlada, se je hitro naučila tako nemščine kot angleščine in danes tekoče govori vse tri jezike. V Kanadi je svoje otroke učila govoriti slovensko, ob sobotah so celo hodili v šolo, vnuke pa je naučila le slovenskih pozdravov. "Uporabljamo samo angleški jezik, ampak mislim, da svojega jezika v resnici nikoli ne pozabiš, čeprav mi slovenščina ne gre več tako tekoče," je skromna, čeprav v resnici govori zelo lepo slovensko.

V Slovenijo se je vedno rada vračala, nazadnje jo je s sestro obiskala pred dvajsetimi leti. "Slovenija ima prekrasno naravo, morje, planine – vse na enem mestu! Nikjer ni kot doma in vedno, ko se vrnem, sem presrečna!"

Kaitlin pravi, da z veseljem "deli" svojo babico z drugimi, obe pa sta veseli, če s svojo vsebino koga osrečita.
Kaitlin pravi, da z veseljem "deli" svojo babico z drugimi, obe pa sta veseli, če s svojo vsebino koga osrečita.
FOTO: Aljoša Kravanja

 

Še ena ljubezen – kuhanje

Ne samo družino in Slovenijo, babica ima še eno veliko ljubezen – kuhanje! "V koči na jezeru se zberemo in skupaj kuhamo. Pripravljam jim slovenske jedi, edino žgancev jim še nisem naredila! Zelo radi imajo tudi golaž!"

Kaitlin, sicer učiteljica in country pevka, v Torontu živi najbližje njej in jo obišče vsak teden. Skupaj pečeta in kuhata, a še bolj kot njun trud za štedilnikom in ohranjanje slovenske kulinarike ljudi navdušuje njun pristen in ljubeč odnos. Skoraj 40.000 sledilcev je babico vzelo kar za svojo, v komentarjih pišejo, da obožujejo njen smeh in smisel za humor.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot pravita, si niti v sanjah nista predstavljali, da bodo njuni posnetki na spletu poželi toliko pozornosti, sta pa zelo veseli, da v življenja ljudi prinašata veselje. "Če tisti dve minuti najine vsebine nekomu polepšata dan in olajšata težave, ki nam jih prinese življenje, je vredno!" se strinjata – ena v slovenskem, druga v angleškem jeziku.

Družina Koželj nam je razkrila načrte, kaj bodo med obiskom Slovenije še počeli in kaj vse si bodo ogledali. Babica nam je izdala skrivni recept, zaradi katerega je pri 94 letih še tako čila, Kaitlin pa je z nami delila spomine na to, kako je bilo odraščati z babico, ki je pazila nanje vsa poletja. Več boste izvedeli nocoj v oddaji 24UR in v daljšem članku, ki bo na naši spletni strani objavljen ta konec tedna!

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
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KOMENTARJI3

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Dr. Novšek
14. 10. 2026 18.19
a je to reklama za ORBIT čigumije?
Odgovori
0 0
Komentatorskijunky
14. 10. 2026 18.18
lepo je videti starejše ljudi polne dobre volje
Odgovori
0 0
Astalaviva1958
14. 10. 2026 18.17
Mala je za sladico....
Odgovori
0 0
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