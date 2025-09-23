Svetli način
95-oktanski bencin 0,6 centa, dizel 0,4 centa dražji

Ljubljana, 23. 09. 2025 06.10 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , D. S.
Regulirane cene naftnih derivatov so se ob nespremenjenih trošarinah zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 0,6 centa na 1,465 evra, dizelsko gorivo pa za 0,4 centa na 1,491 evra za liter. Kurilno olje je z 1,091 evra za liter dražje za 0,6 centa. Cene bodo veljale do vključno 6. oktobra.

Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako nespremenjene ostajajo najvišje dovoljene marže trgovcev, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Točenje goriva
Točenje goriva FOTO: Bobo

Cene teh naftnih derivatov se bodo po napovedi ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

