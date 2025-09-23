95-oktanski bencin 0,6 centa, dizel 0,4 centa dražji

Regulirane cene naftnih derivatov so se ob nespremenjenih trošarinah zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 0,6 centa na 1,465 evra, dizelsko gorivo pa za 0,4 centa na 1,491 evra za liter. Kurilno olje je z 1,091 evra za liter dražje za 0,6 centa. Cene bodo veljale do vključno 6. oktobra.