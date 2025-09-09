Svetli način
Slovenija

95-oktansko 1,6, dizelsko gorivo 2,2 centa dražje

Ljubljana, 09. 09. 2025 06.29

STA , D. S.
Regulirane cene naftnih derivatov so se ob nespremenjenih trošarinah danes zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 1,6 centa na 1,459 evra, dizelsko gorivo za 2,2 centa na 1,487 evra in kurilno olje za 2,2 centa na 1,085 evra za liter.

Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako nespremenjene ostajajo najvišje dovoljene marže trgovcev. Nove cene bodo veljale do vključno 22. septembra.

Kot je sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro, na 14 dni.

