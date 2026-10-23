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99 sekund čakanja in le 9 sekund za prečkanje

Ljubljana, Maribor, 23. 10. 2026 07.00 pred 39 minutami 7 min branja 19

Avtor:
Urša Zupan Kolbl
Kampanja Semafor brez for

Kaj se zgodi, ko morata pešec ali kolesar na zeleno luč čakati predolgo, ko ta gori le nekaj sekund, če nihče ne pritisne na gumb, pa se sploh ne prižge? Analiza je pokazala, da so nastavitve nekaterih semaforjev izrazito slabe, predolgo čakanje in prekratek čas za prečkanje pa pešce silita v prekrške. Prometni strokovnjaki, zbrani v Koaliciji za trajnostno prometno politiko, so zagnali kampanjo "Semafor brez for", v kateri lahko sodelujete tudi vi. "Na našem interaktivnem zemljevidu označite semaforje, ki vam gredo na živce!" pozivajo.

Prometni strokovnjaki, zbrani v Koaliciji za trajnostno prometno politiko (KTPP), so v Mariboru in Ljubljani opozorili na semaforizirana križišča, ki predstavljajo kritične točke in kjer se zgodi največ prometnih nesreč oz. konfliktov med vozili, pešci in kolesarji. Ker sta kakovost in predvidljiva infrastruktura ključni za zagotavljanje varnosti v prometu, s kampanjo, ki so jo poimenovali Semafor brez for, naslavljajo izzive – na igriv način so jih poimenovali "fore".

Slabe prakse, kot so obvezen pritisk na tipko, dolgo čakanje na zeleni signal, prekratek čas za prečkanje ceste ter prižig zelene luči vozilom pred pešci in kolesarji, se pojavljajo v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Velenju in drugih slovenskih krajih. "Želimo si semaforjev brez for!" so poudarili.

Novinarska konferenca v Ljubljani je potekala na križišču Staničeve in Samove ulice, ki ima kar tri "fore".
Novinarska konferenca v Ljubljani je potekala na križišču Staničeve in Samove ulice, ki ima kar tri "fore".
FOTO: Damjan Žibert

V Mariboru več ljudi čez rdečo kot čez zeleno

Analiza semaforjev v Mariboru je pokazala, da so nastavitve nekaterih semaforjev izrazito slabe, predolgo čakanje in prekratek čas za prečkanje pa pešce silita v prekrške. Na prehodih, kjer morajo pritisniti na tipko, so zabeležili skoraj dvakrat več prečkanj pri rdeči luči kot tam, kjer pritisk ni potreben. "Enega od prehodov je pri rdeči luči prečkalo približno 80 odstotkov opazovanih. Ne gre za posamezne pešce, ki kršijo predpise, ampak za problematično ureditev, ki ni prilagojena dejanski rabi prostora," je poudaril Blaž Gamse, strokovni sodelavec na Inštitutu za politike prostora (IPoP).

Zmedo povzroča tudi odsotnost privzete zelene luči, je pojasnila Petra Očkerl, pomočnica direktorja na IPoP - Inštitutu za politike prostora: "Če nihče ne pritisne na gumb, se zelena za pešce ne prižge. Čeprav je prečkanje varno in imajo avtomobili zeleno, pešci nimajo dovoljenja za prehod. Če nekdo prepozno pritisne na tipko, je zamudil cel interval in je obsojen, da ponovno čaka na svojo priložnost."

Na križišču Titove in Partizanske so zato na prvi dan kampanje hudomušno postavili začasno čakalnico, kjer lahko pešci počakajo, da dobijo možnost prečkanja.

Žiga Ozvaldič, predsednik Mariborske kolesarske mreže, je opozoril na semaforje, kjer se zelena vozilom prižge prej kot pešcem in kolesarjem: "Vozniki so že v križišču, preden pešci in kolesarji sploh dobijo možnost prečkanja. Ko se jim prižge zelena, se znajdejo pred vozili, ki že zavijajo čez njihovo pot. To je še posebej neprijetno za otroke, starejše in manj izkušene kolesarje."

99 sekund čakanja in le 9 sekund za prečkanje

V Ljubljani so problematiko neprimerne ureditve semaforiziranih križišč za pešce in kolesarje predstavili na enem takih mest – na križišču Staničeve in Samove ulice. "Ob 11. uri je treba za prečkanje cestišča počakati vsaj 99 sekund, kar je 39 sekund več, kot priporočajo splošne usmeritve za hojo in kar 50 sekund več, kot ugotavljajo raziskave, da je razumen čas čakanja na zeleno luč. Zeleni signal je nato dolg 9 sekund, prehod pa je širok 12 metrov. Splošne smernice za hojo priporočajo, da je za vsak meter širine vsaj eno sekundo prižgana zelena luč," je opisala Špela Berlot Veselko, koordinatorka koalicije in direktorica CIPRE Slovenija.

Težava tega križišča je tudi odsotnost privzete zelene luči pešcem. "Te prakse so nevarne, ker ustvarjajo zmedo. Raziskave kažejo, da predolg čas čakanja na zeleno luč povečuje tveganje, da bodo pešci prečkali cesto pri rdeči luči. Kratek čas trajanja za prehod pa postavlja najranljivejše pešce in kolesarje v situacijo, v kateri je deklarativna prednost ogrožena," je še dodala.

Na to, da se poleg dolgega čakanja in kratkih intervalov na nekaterih ljubljanskih semaforjih zelena za pešce prižge z zamudo, je po tragični nesreči na Kopitarjevi opozoril tudi presojevalec varnosti cest pri Agenciji za varnost prometa (AVP) Andrej Cvar

Ljubljanski kolesarji na nevarnost opozarjajo že dlje časa

Iva Zozolly, koordinatorka za programe Ljubljanske kolesarske mreže, je pojasnila, da tudi ljubljanski kolesarji že dalj časa jasno opozarjajo na nezadovoljstvo s semaforji. Posebej problematične z vidika varnosti so zelene puščice, ki voznikom motornih vozil omogočajo zavijanje desno pri rdeči luči, ko imajo pešci zeleno luč in pričakujejo varno prečkanje. "Težava je neustrezno umeščanje teh križišč – v nekaterih primerih so šolske poti, bližina doma starejših občanov ... take ureditve povzročajo konflikte med deležniki v prometu, posledično nevarnost trkov, zato se je varnost pešcev in kolesarjev poslabšala." K ukinitvi tega nevarnega prometnega znaka sta občino že poleti pozvala Urbanistični inštitut RS in zavod Vozim.

Težave vidijo tudi v prekratkih intervalih zelene luči in odsotnosti 3-sekundne varnostne predfaze za pešce in kolesarje. Zato predlagajo preveritev in omejitev uporabe puščic za zavijanje desno pri rdeči luči, ustrezno podaljšanje zelenih intervalov za pešce in kolesarje ter uvedbo 3-sekundne varnostne predfaze tam, kjer je to prometnotehnično ustrezno.

Zadnja raziskava potovalnih navad v občini Ljubljana je pokazala, da se na območju občine peš in s kolesom vsak delovni dan opravi skoraj pol milijona poti. "Pri poteh, ki se začnejo in končajo znotraj občine, je delež celo več kot 50-odstoten, kar pomeni, da je več poti opravljenih na trajnostni način kot z avtomobilom. Vsaj za Ljubljano torej velja, da kolesarji in pešci niso manjšina, ampak predstavljajo ključne udeležence v prometu. Smiselno torej je, da se jih obravnava vsaj kot enakovredne, če ne prednostne udeležence," je poudarila Zala Velkavrh, komunikatorka Prostoroža.

Primeri dobrih praks kažejo, da je mogoče

Pregled dobrih praks iz Slovenije in tujine kaže, da so ukrepi za izboljšanje križišč poceni in izvedljivi, je izpostavil Marko Peterlin, vodja projektov na Inštitutu za politike prostora (IPoP). "Ljudje ponavadi urejanje semaforjev jemljemo za neko tehnično zadevo in se s tem ne ukvarjamo. Ampak ne gre samo za to, je odraz političnih prioritet in spoštovanja do meščanov."

Kot primer je navedel Nizozemsko, kjer je priporočen najdaljši čas čakanja pešcev pri rdeči luči 30 sekund. "Ravno zato, ker so ugotovili, da pešci pri dolgem čakanju začnejo tvegati in prečkajo cesto pri rdeči luči. To država nadgrajuje z inteligentnimi semaforji in visokotehnološkimi rešitvami, ki niso fiksne in ne delujejo po strogih ciklih, ampak zaznavajo promet in se sproti prilagajajo."

Da dobre rešitve niso rezervirane samo za bogata in naprednejša mesta, dokazuje Tirana. "Tirana se je pred nekaj leti odločila, da bo vodila politiko 'mesto za ljudi, ne za avtomobile'. Njihova rešitev temelji na transparentnosti – vzpostavili so vidnejšo signalizacijo (semaforji so hkrati svetlobni stebri) in obvezne odštevalnike časa. Razmerja med avtomobili in pešci pa so uravnotežena – čas čakanja za avtomobile in pešce je razmeroma enak, nekje 30-40 sekund. Podobna logika je tudi v Italiji, kjer vlogo tega varnostnega zamika opravlja oranžna luč, ki prav tako gori do konca in nadomešča odštevalnik."

Za ogled dobre prakse pa nam sploh ni treba iti daleč – v Ljubljani je že dolga leta poznan primer z Vodnikove ceste, kjer semafor pred bolnico dr. Petra Držaja ne deluje po fiksnem ciklu. "Ko pešcev ni, ves čas gori zelena luč za avtomobile, ko pa pešec pride in pritisne tipko, se mu pa v nekaj sekundah odpre zelena luč, razen če je nekdo že bil ravno pred njim. Te tipke so primer pozitivne prakse. Tipk na semaforjih, kjer so za avtomobile fiksni cikli, za pešce pa ne, pa sploh ne bi smelo biti," je bil jasen Peterlin.

Po njegovih besedah seveda nobena rešitev ni univerzalna in je ni možno neposredno prekopirati. "Ampak ti primeri kažejo na to, da imajo odločevalci znaten manevrski prostor in so tisti, ki odločajo o prioritetah – kot vidimo na našem primeru, tudi znotraj obstoječih predpisov. Zato jih pozivamo, naj dobre prakse postanejo standard, ne izjeme!" je zaključil.

Poziv občinam in prebivalcem

Vsi sodelujoči pri kampanji občine, upravljalce semaforjev in prometne inženirje pozivajo, naj sledijo nacionalnim usmeritvam za infrastrukturo za hojo. Te narekujejo, da pešec na semaforju ne sme čakati dlje kot 60 sekund, da mora zelena luč goreti vsaj eno sekundo za vsak meter dolžine prehoda za pešce ter da se zelena luč prižge 2-3 sekunde pred prižigom zelene za vozila. Ob tem je nujno, da se zelena za pešce in kolesarje prižge tudi brez vsakršnega pritiska na tipko.

Za semaforje skrbijo občine, ki imajo polno pristojnost za uvajanje sprememb. "Pozivamo jih, naj od upravljalcev, pogosto komunalnih podjetij, zahtevajo spremembe, ki izboljšajo pogoje za hojo in kolesarjenje. Delovanje semaforja je odvisno od krmilnega programa, ki ga je - tudi po navodilih naročnika, ki je občina - napisal prometni inženir. Inženirje pozivamo, naj v prostor postavljajo rešitve, ki pešce in kolesarje obravnavajo enakovredno vozilom, je še dejala Berlot Veselkova.

Peterlin je dodal, da se zavedajo, da sistema ne bo lahko preurediti čez noč, želijo pa odločevalce opozoriti na težave in jih pripraviti do tega, da začnejo razmišljati o tem, ko pripravljajo prometne ureditve.

V kampanji pa lahko sodelujete tudi vi! Vsi, ki vas takšni semaforji motijo, jim lahko to sporočite tako, da jih označite na interaktivnem zemljevidu, ki ga najdete na njihovi posebni spletni strani. S pozivom k iskanju semaforjev s forami po vsej Sloveniji želimo javnost spodbuditi, da se začne zavedati nevarnih in zastarelih prometnih ureditev v lokalnem okolju. Zbrane podatke bomo ob koncu kampanje analizirali in ugotovitve posredovali odločevalcem na občinah – v upanju, da bo slabih semaforjev in posledično nevarnih križišč v prihodnje čim manj, je povzela Dijana Čataković Biagi, vodja projektov pri CIPRA Slovenija.

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KOMENTARJI19

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ricinus
23. 10. 2026 08.34
Gumb je smiseln izklučno tam, kjer je samo prehod za pešče (in kolesarje) čez prometnico. V križiščih je čista bedarija in poleg tega tudi nepotreben strošek
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0 0
Mihac27
23. 10. 2026 08.32
Meni je čisto v redu semafor, v moji bližini. Če je minulo že več kot 2 minuti od zadnje zelene, se ti ob pritisku takoj prižge zelena. Če si zamudil je pa treba počakati malo dlje. Če ima še števec, je malo lažje počakati, ker veš koliko je še treba počakat. Ker ne gre veliko ljudi mimo, ponavadi ni treba nič čakat.
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0 0
96bimBo
23. 10. 2026 08.31
Ta akcija je potrebna.
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0 0
denden
23. 10. 2026 08.31
50 metrov nižje pa podhod!
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0 0
Nelevonedesno
23. 10. 2026 08.29
Bravo za iniciativo!!! Upam, da privede do pozitivnih rešitev. Res je, v Mariboru je situacija s semaforji katastrofalna!!! In to že desetletja, strokovnjaki pa si zatiskajo oči. Kot prvo beseda o pešcih. Semafor bi moral goreti toliko časa, da lahko starejši ali otrok, ki hodi s hitrostjo 0,7 m/s plus 2sec - varnostni. Kakšno sporočilo pošiljamo otrokom, ko prideš do polovice prehoda in se prižge rdeča luč ? Sporočilo je, da se lahko hodi čez cesto pri rdeči 😡😡😡. V Mb tudi vozniki imajo cel kup težav z intervali. Na kar nekaj križišč so intervali in senzorji tako neusklajeni, da včasih čakaš dva ali več intervalov, da se prižge zelena luč. Kar nekajkrat sem bil priča, kako vozniki prevozijo rdečo, ker se zelena noče prižgati.
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0 0
yatttt
23. 10. 2026 08.26
No, tale "akcija" mi je pa všeč. Tista "fora", da se pešcem zelena prižge nekaj sekund za avtomobili, je tudi meni zelo neprijetna, ne glede na to, ali sem v vlogi pešca ali voznika. Kot voznik pogledam, aha, pešci imajo rdečo, začenjam zavijati, v tistem trenutku pa pešci dobijo zeleno in s tem prednost pred mano. Ne razumem poante ...
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+2
2 0
Claus
23. 10. 2026 08.24
vsi semaforji bi morali imeti AI senzor za celoten promet. Vcasih se je nad določenimi prometnicami gradilo tudi nadhode.
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+0
2 2
Hugh_Mungus
23. 10. 2026 08.20
Ah vsi vemo, da se prioretizira motorni promet, tudi za ceno varnosti, v isti sapi pa se vidimo, zakaj ne gre več ljudi peš ali s kolesom, ampak tudi za kratke poti uporabijo avto. Če bi bilo okolje bolj prijazno do pešcev in kolesarjev ter manj favoriziralo avtomobile, bi bilo tudi gneče v mestih občutno manj.
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+2
4 2
jobo
23. 10. 2026 08.14
Čakam na Dunajski, kar nekaj čas, da jo prečkam, bilo je pred 6 zjutraj in bil sem edini. Ko se vozila ustavijo, pa je na semforju za pešce še vedno rdeča. Aja moram pritisniti na gumb. Sem mislil, da je gumb samo za slaboviden osebe, da vklopijo zvočni signal. Res v za luno.
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+1
3 2
Uporabnik1935308
23. 10. 2026 08.13
Danes, pritisnem tipko, takoj se prižge zelena luč na prehodu za pešce. To je še bolj nevarno, saj se avtomobili ne ustavijo in mirno vozijo dalje. To je prehod za pešce med Žalami in Zavodom za rehabilitacijo. Ne vem kaj je boljše, ali takoj ali malo z zamikom.
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-1
2 3
Hugh_Mungus
23. 10. 2026 08.22
To ni res. Tudi tam moraš čakati na zeleno. Razen če si naletel na okvaro. Neštetokrat sem šel tam čez
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0 0
strupberry
23. 10. 2026 08.12
Izpostavljajo dejanski problem z dobrimi argumenti, ampak kako trivialna stvar za protest ob cesti, če je to njihov največji problem v življenju sem jim precej fovš.
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+2
4 2
Hugh_Mungus
23. 10. 2026 08.23
Ne preseneča pa te koliko naroda se jezi nad gnečo v mestih? 🙂 Gre za dobesedno isti problem, le da oza volana vidiš samo svojo plat kovanca
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+1
1 0
zaručen
23. 10. 2026 08.08
Najtežje gedam mlade ljudi na prehodu za pešče, ki se vlečejo čez prehod kot smrkelj.
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+7
8 1
AdolfH
23. 10. 2026 08.22
pa še telefon v roki 😉
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+1
1 0
majsterinegasrat
23. 10. 2026 08.08
Mani gredo pa na živce taki pešci, ki pritiskajo tisti gumb, ko ni daleč naokoli nobenega avta. Potem gredo čez še pri rdeči, ker pač ni nikogar, čez nekaj sekund pa se prižge za motorni promet rdeča, pešca pa itak ni nobenega. Torej naredi prekršek in še ustavi promet.
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+2
6 4
Hugh_Mungus
23. 10. 2026 08.25
Aja pešec je kriv in ne sistem, ki pešca sili čakati kljub temu, da na cesti ni vozil? Boljši bi bil skandinavski model, kjer je zelena za pešce default, zelena za vozila pa se prižge, ko senzor zazna da vozilo čaka.
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-1
0 1
majsterinegasrat
23. 10. 2026 08.32
Kriv je, če pritiska tipko potem pa tako in tako gre skozi rdečo. Ti si pa nepismen očitno, vam bedakom je vedno za vse kriv sistem.
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0 0
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