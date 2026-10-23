99 sekund čakanja in le 9 sekund za prečkanje

Prometni strokovnjaki, zbrani v Koaliciji za trajnostno prometno politiko (KTPP), so v Mariboru in Ljubljani opozorili na semaforizirana križišča, ki predstavljajo kritične točke in kjer se zgodi največ prometnih nesreč oz. konfliktov med vozili, pešci in kolesarji. Ker sta kakovost in predvidljiva infrastruktura ključni za zagotavljanje varnosti v prometu, s kampanjo, ki so jo poimenovali Semafor brez for, naslavljajo izzive – na igriv način so jih poimenovali "fore". Slabe prakse, kot so obvezen pritisk na tipko, dolgo čakanje na zeleni signal, prekratek čas za prečkanje ceste ter prižig zelene luči vozilom pred pešci in kolesarji, se pojavljajo v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Velenju in drugih slovenskih krajih. "Želimo si semaforjev brez for!" so poudarili.

Novinarska konferenca v Ljubljani je potekala na križišču Staničeve in Samove ulice, ki ima kar tri "fore". FOTO: Damjan Žibert

V Mariboru več ljudi čez rdečo kot čez zeleno

Analiza semaforjev v Mariboru je pokazala, da so nastavitve nekaterih semaforjev izrazito slabe, predolgo čakanje in prekratek čas za prečkanje pa pešce silita v prekrške. Na prehodih, kjer morajo pritisniti na tipko, so zabeležili skoraj dvakrat več prečkanj pri rdeči luči kot tam, kjer pritisk ni potreben. "Enega od prehodov je pri rdeči luči prečkalo približno 80 odstotkov opazovanih. Ne gre za posamezne pešce, ki kršijo predpise, ampak za problematično ureditev, ki ni prilagojena dejanski rabi prostora," je poudaril Blaž Gamse, strokovni sodelavec na Inštitutu za politike prostora (IPoP). Zmedo povzroča tudi odsotnost privzete zelene luči, je pojasnila Petra Očkerl, pomočnica direktorja na IPoP - Inštitutu za politike prostora: "Če nihče ne pritisne na gumb, se zelena za pešce ne prižge. Čeprav je prečkanje varno in imajo avtomobili zeleno, pešci nimajo dovoljenja za prehod. Če nekdo prepozno pritisne na tipko, je zamudil cel interval in je obsojen, da ponovno čaka na svojo priložnost." Na križišču Titove in Partizanske so zato na prvi dan kampanje hudomušno postavili začasno čakalnico, kjer lahko pešci počakajo, da dobijo možnost prečkanja.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Čakalnica na zeleno luč, ki so jo člani kampanje hudomušno postavili v Mariboru. Matej Drobnič

Kampanja Semafor brez for v Mariboru Janez Klenovšek

Kampanja Semafor brez for v Mariboru Janez Klenovšek

Kampanja Semafor brez for v Mariboru Janez Klenovšek

Kampanja Semafor brez for v Mariboru Janez Klenovšek

Kampanja Semafor brez for v Mariboru Janez Klenovšek











Žiga Ozvaldič, predsednik Mariborske kolesarske mreže, je opozoril na semaforje, kjer se zelena vozilom prižge prej kot pešcem in kolesarjem: "Vozniki so že v križišču, preden pešci in kolesarji sploh dobijo možnost prečkanja. Ko se jim prižge zelena, se znajdejo pred vozili, ki že zavijajo čez njihovo pot. To je še posebej neprijetno za otroke, starejše in manj izkušene kolesarje."

99 sekund čakanja in le 9 sekund za prečkanje

V Ljubljani so problematiko neprimerne ureditve semaforiziranih križišč za pešce in kolesarje predstavili na enem takih mest – na križišču Staničeve in Samove ulice. "Ob 11. uri je treba za prečkanje cestišča počakati vsaj 99 sekund, kar je 39 sekund več, kot priporočajo splošne usmeritve za hojo in kar 50 sekund več, kot ugotavljajo raziskave, da je razumen čas čakanja na zeleno luč. Zeleni signal je nato dolg 9 sekund, prehod pa je širok 12 metrov. Splošne smernice za hojo priporočajo, da je za vsak meter širine vsaj eno sekundo prižgana zelena luč," je opisala Špela Berlot Veselko, koordinatorka koalicije in direktorica CIPRE Slovenija. Težava tega križišča je tudi odsotnost privzete zelene luči pešcem. "Te prakse so nevarne, ker ustvarjajo zmedo. Raziskave kažejo, da predolg čas čakanja na zeleno luč povečuje tveganje, da bodo pešci prečkali cesto pri rdeči luči. Kratek čas trajanja za prehod pa postavlja najranljivejše pešce in kolesarje v situacijo, v kateri je deklarativna prednost ogrožena," je še dodala.

Na to, da se poleg dolgega čakanja in kratkih intervalov na nekaterih ljubljanskih semaforjih zelena za pešce prižge z zamudo, je po tragični nesreči na Kopitarjevi opozoril tudi presojevalec varnosti cest pri Agenciji za varnost prometa (AVP) Andrej Cvar.

Ljubljanski kolesarji na nevarnost opozarjajo že dlje časa

Iva Zozolly, koordinatorka za programe Ljubljanske kolesarske mreže, je pojasnila, da tudi ljubljanski kolesarji že dalj časa jasno opozarjajo na nezadovoljstvo s semaforji. Posebej problematične z vidika varnosti so zelene puščice, ki voznikom motornih vozil omogočajo zavijanje desno pri rdeči luči, ko imajo pešci zeleno luč in pričakujejo varno prečkanje. "Težava je neustrezno umeščanje teh križišč – v nekaterih primerih so šolske poti, bližina doma starejših občanov ... take ureditve povzročajo konflikte med deležniki v prometu, posledično nevarnost trkov, zato se je varnost pešcev in kolesarjev poslabšala." K ukinitvi tega nevarnega prometnega znaka sta občino že poleti pozvala Urbanistični inštitut RS in zavod Vozim. Težave vidijo tudi v prekratkih intervalih zelene luči in odsotnosti 3-sekundne varnostne predfaze za pešce in kolesarje. Zato predlagajo preveritev in omejitev uporabe puščic za zavijanje desno pri rdeči luči, ustrezno podaljšanje zelenih intervalov za pešce in kolesarje ter uvedbo 3-sekundne varnostne predfaze tam, kjer je to prometnotehnično ustrezno.

Zadnja raziskava potovalnih navad v občini Ljubljana je pokazala, da se na območju občine peš in s kolesom vsak delovni dan opravi skoraj pol milijona poti. "Pri poteh, ki se začnejo in končajo znotraj občine, je delež celo več kot 50-odstoten, kar pomeni, da je več poti opravljenih na trajnostni način kot z avtomobilom. Vsaj za Ljubljano torej velja, da kolesarji in pešci niso manjšina, ampak predstavljajo ključne udeležence v prometu. Smiselno torej je, da se jih obravnava vsaj kot enakovredne, če ne prednostne udeležence," je poudarila Zala Velkavrh, komunikatorka Prostoroža.

Primeri dobrih praks kažejo, da je mogoče

Pregled dobrih praks iz Slovenije in tujine kaže, da so ukrepi za izboljšanje križišč poceni in izvedljivi, je izpostavil Marko Peterlin, vodja projektov na Inštitutu za politike prostora (IPoP). "Ljudje ponavadi urejanje semaforjev jemljemo za neko tehnično zadevo in se s tem ne ukvarjamo. Ampak ne gre samo za to, je odraz političnih prioritet in spoštovanja do meščanov." Kot primer je navedel Nizozemsko, kjer je priporočen najdaljši čas čakanja pešcev pri rdeči luči 30 sekund. "Ravno zato, ker so ugotovili, da pešci pri dolgem čakanju začnejo tvegati in prečkajo cesto pri rdeči luči. To država nadgrajuje z inteligentnimi semaforji in visokotehnološkimi rešitvami, ki niso fiksne in ne delujejo po strogih ciklih, ampak zaznavajo promet in se sproti prilagajajo." Da dobre rešitve niso rezervirane samo za bogata in naprednejša mesta, dokazuje Tirana. "Tirana se je pred nekaj leti odločila, da bo vodila politiko 'mesto za ljudi, ne za avtomobile'. Njihova rešitev temelji na transparentnosti – vzpostavili so vidnejšo signalizacijo (semaforji so hkrati svetlobni stebri) in obvezne odštevalnike časa. Razmerja med avtomobili in pešci pa so uravnotežena – čas čakanja za avtomobile in pešce je razmeroma enak, nekje 30-40 sekund. Podobna logika je tudi v Italiji, kjer vlogo tega varnostnega zamika opravlja oranžna luč, ki prav tako gori do konca in nadomešča odštevalnik." Za ogled dobre prakse pa nam sploh ni treba iti daleč – v Ljubljani je že dolga leta poznan primer z Vodnikove ceste, kjer semafor pred bolnico dr. Petra Držaja ne deluje po fiksnem ciklu. "Ko pešcev ni, ves čas gori zelena luč za avtomobile, ko pa pešec pride in pritisne tipko, se mu pa v nekaj sekundah odpre zelena luč, razen če je nekdo že bil ravno pred njim. Te tipke so primer pozitivne prakse. Tipk na semaforjih, kjer so za avtomobile fiksni cikli, za pešce pa ne, pa sploh ne bi smelo biti," je bil jasen Peterlin. Po njegovih besedah seveda nobena rešitev ni univerzalna in je ni možno neposredno prekopirati. "Ampak ti primeri kažejo na to, da imajo odločevalci znaten manevrski prostor in so tisti, ki odločajo o prioritetah – kot vidimo na našem primeru, tudi znotraj obstoječih predpisov. Zato jih pozivamo, naj dobre prakse postanejo standard, ne izjeme!" je zaključil.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Kampanja Semafor brez for Damjan Žibert

Kampanja Semafor brez for Damjan Žibert

Kampanja Semafor brez for Damjan Žibert

Kampanja Semafor brez for Damjan Žibert

Semafor, za kolesarje Bobo

Kampanja Semafor brez for Damjan Žibert

Kampanja Semafor brez for Damjan Žibert

Kampanja Semafor brez for Damjan Žibert

Kampanja Semafor brez for Damjan Žibert

Kampanja Semafor brez for Damjan Žibert



















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