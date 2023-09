Bi morali starši, ki otrok ne vpišejo v osnovno šolo, izgubiti socialne prejemke?

Če imate šoloobveznega otroka, pa ne hodi v šolo, bi morali recimo izgubiti pravico do denarne socialne pomoči. To ne pomeni, da bi ostali brez nje, ampak namesto denarja bi pomoč dobili v hrani, plačanih položnicah in drugem materialu. To je ena od rešitev v predlogu enajstih županov dolenjskih občin, ki ga je podprlo veliko število volivcev. Pravila bi veljal za vse, a v resnici najbolj ciljajo na Rome, v nekaterih skupnostih je namreč preveč otrok, ki ne hodijo v šolo

Eden od predlagateljev zakona je novomeški župan Gregor Macedoni, ki državnemu sekretarju, ki pravi, da kaznovalna politika ne bi bila učinkovita rešitev in da je rešitev več socialnih delavcev in direktno delo z romskimi družinami, odgovarja, naj pogledajo stanje na terenu, ki razkriva drugačno sliko.

Po besedah župana se morajo socialni delavci po trenutni zakonodaji sami odločiti, ali v primeru neobiskovanja osnovne šole, starši tega otroka izgubijo pravico do socialnih izplačil. "To, da bo v primeru neobiskovanja osnovne šole neka posledica, se mi zdi, da bo pripomoglo, k izboljšanju stanja."

Nekateri, ki tudi poznajo problematiko, se bojijo, da bodo romski otroci že prišli v šolo, ne bodo pa se vključili v učni proces, zaradi česar bi lahko tudi drugi učenci imeli težave. "Prva naloga je, da se starši zavedajo, da je osnovna šola vrednota, kar v Sloveniji že velja za 98 odstotkov staršev, za nekatere starše, ki nimajo izobrazbe in so dolgotrajno brezposelni, pa to ni absolutna vrednota in po tej poti peljejo tudi svoje otroke," meni Macedoni ki dodaja, da mora biti osnovna podpora za šolanje že v družini.

"Stanje se že 30 let poslabšuje"

Politika bo v parlamentu zdaj obravnavala te predloge.Na podporo katerih strank računajo predlagatelji? "Ključna odgovornost je na koalicijskih strankah in računamo, da bodo to razumeli," pravi župan, ki sicer politiko spodbuja k boljšim rešitvam in predlogom oziroma alternativi. "Jaz teh predlogov nisem videl, stanje pa se že 30 let poslabšuje, računamo, da bo tudi Gibanje Svoboda pokazalo neko podporo."

Eden od podpisnikov pod predlog zakona je tudi Franci Kek, ki pravi, da je nujno potrebno podpreti predloge županov, saj je situacija na terenu, ki je resda oddaljen od Ljubljane, vse slabša. "To ugotavljamo vsi, tudi predstavniki vlade. Res je nenavadno, ko predstavnik ministrstva za delo govori, da bodo z nekimi novi ukrepi spremenili stanje. Mislim, da ni več časa za to, treba je postaviti bolj jasen zakonski okvir," še meni Macedoni.