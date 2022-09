Brezplačna kosila: 'To ne bi bilo več prehranjevanje, ampak divje hranjenje'

V preteklosti so se o šolski prehrani že iskrila mnenja, in kot kaže, tudi letos ne bo nič drugače. Potem ko je Inštitut 8. marec napovedal in začel z zbiranjem podpisov za brezplačna kosila za vse, je z vseh strani slišati nasprotovanje omenjenemu predlogu.

Spomnimo samo, da smo brezplačne obroke tako za dijake kot učence že imeli leta 2008, ko jih je uvedla Janševa vlada. A nastopil je čas gospodarske krize in Pahorjeva vlada je brezplačne obroke omejila le na socialno najšibkejše šolarje. Leta 2017 pa so koalicijske stranke podprle predlog Združene levice in razširile krog brezplačnih kosil v šolah, tako so bili po novem do njih upravičeni tudi otroci iz družin, uvrščenih v drugi in tretji dohodkovni razred. Junija letos je nato stranka SDS spet predlagala brezplačna kosila za vse, a je njihov predlog Inštitut 8. marec označil za tehnično neustreznega in predstavil svojega. Avgusta pa je SDS v zakonodajni postopek ponovno vložila predlog novele Zakona o šolski prehrani, v katerem predlagajo brezplačno malico in kosilo za vse osnovnošolce in srednješolce. A šolniki z omenjenima predlogoma niso zadovoljni.

Ravnatelji, ki so vsak dan neposredno prisotni v šolah in vidijo dogajanje, pravijo, da brezplačna kosila za vse niso rešitev. Ravnatelj sežanske gimnazije in ekonomske šole Dušan Štolfa je pojasnil, da je na njihovi šoli na malico prijavljenih 160 dijakov, a četrtina teh malice sploh ne prevzame ali je ne poje. Mladi raje kupujejo nezdravo hrano, kot so pice in bureki, nekateri pa si hrano prinesejo od doma, pravi. Kot meni, bi bilo denar, namenjen brezplačnim obrokom za vse, treba bolj učinkovito porabiti, zato predlaga, naj vlada raje dvigne ceno malice za dobavitelje, da bo hrana bolj kvalitetna, kar bo po njegovem mnenju veliko bolj učinkovito.