'Covid-19 je v porastu, številke zajamejo le del vseh okuženih'

4. marca 2020 so v Sloveniji potrdili prvi primer okužbe s koronavirusom. Več kot tri leta kasneje pa nevarnost še ni povsem mimo, saj se na sprejemno ambulanto ljubljanske infekcijske klinike znova obrača veliko bolnikov. Lekarniška zbornica pa osebe, okužene s koronavirusom, opozarja, naj ne hodijo v lekarne. "V nasprotnem primeru bomo primorani v zapiranje lekarn," opozarjajo.

Jesensko-zimski čas je obdobje, ko je kroženje respiratornih virusov večje.

V ponedeljek so pristojni opravili 307 PCR in 495 hitih testov in potrdili 175 primerov okužb s covidom-19. "Številke, ki jih prikazujemo, zajamejo le del vseh okuženih/zbolelih s covid-19. Tisti, ki zbolijo z lažjo obliko covid-19 ali drugo respiratorno okužbo, se ne oglasijo v ambulantah osnovnega zdravstvenega varstva, saj ob prehladu in blagi virozi ne potrebujejo zdravstvenega nasveta ali bolniškega staleža," pojasnjujejo na NIJZ, kjer opozarjajo, da je ocena, koliko je v celoti okužb v slovenski populaciji, negotova.

Med 4. marcem 2020 in 27. novembrom 2023 je bilo v Sloveniji opravljenih 2.882.004 PCR in 17.393.854 hitrih testov. Potrdili so 1.350.363 primerov, od tega 624.403 pri moških in 723.208 pri ženskah, kažejo podatki NIJZ.

Največ prijavljenih primerov je sicer pri starejših od 65 let, sledijo odrasli, relativno malo prijav je med šolskimi otroci in mladostniki, kar pa ne pomeni, da covida-19 v tem segmentu populacije ni, svarijo na NIJZ. "Glede na to, da resnost in verjetnost neugodnega poteka covida-19 narašča s starostjo, predvidevamo, da je prijav pri otrocih in mladostnih malo, ker covid-19 prebolijo zlahka, medtem ko starejši potrebujejo zdravstveno oskrbo. Mlajši se tudi ne testirajo ali pa se testirajo sami (oz. njihovi starši) doma."

V primeru, da ste pozitivni na covid-19, naj zdravila za vas prevzamejo zdrave osebe, ali pa pokličite v lekarno.