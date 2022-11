DSO: Covidni dodatki le za delo v sivi in rdeči coni. Ministrstvo: To ne drži

Kljub zagotovilom države, da bodo dijaki in študenti, ki so v času epidemije pomagali v javnih zavodih, prejeli covidne dodatke, pa nekatere ustanove trdijo, da so do dodatkov upravičeni le tisti mladi, ki so pomagali v sivi in rdeči coni. Na obrambnem ministrstvu to zanikajo in pozivajo predstavnike dijakov in študentov, naj zberejo nerešene primere in jim jih v zbiru posredujejo, da bodo skupaj reševali posamezni primer glede na vsebino.

V ponedeljek je državni sekretar na obrambnem ministrstvu Rudi Medved povedal, da bo država vsem študentom in dijakom, ki so v času izrednih razmer tvegali svoja življenja in pomagali v zdravstvu, izplačala covidni dodatek. Predstavnika študentov in dijakov sta sicer pojasnila, da nekatere zdravstvene ustanove in DSO-ji ne želijo izplačati dodatka, saj si različno tolmačijo 77. člen zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19. Podobno izkušnjo ima tudi bralec, ki nam je povedal, da je v času epidemije kot študent delal v Domu starejših Logatec, kjer pa ne želijo izpolniti vloge za izplačilo covidnega dodatka, ker naj ne bi bilo pravično do zaposlenih. Kot je še povedal, bi denar za opravljeno delo lahko dobil samo z zasebno tožbo. Direktorica logaškega doma starejših Helena Primc Kalan je potrdila, da so tudi v njihovem domu med epidemijo pomagali dijaki in študenti, za kar so jim hvaležni. Je pa poudarila, da jih v delo niso vključevali kot prostovoljce, ampak so jim za njihovo delo zagotovili ustrezno plačilo in malico. Dodala je še, da dijake in študente niso vključevali v delo z okuženimi stanovalci v tako imenovani sivi ali rdeči coni, zato jim poseben dodatek, ki ga je država predvidela za delavce v tej coni, ne pripada. "Če je kakšen študent izjemoma priskočil na pomoč v sivi oz. rdeči coni, smo mu ta dodatek tudi izplačali," je pojasnila.

Določba 77. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 (Uradni list RS, št. 206/21; ZDUPŠOP) med začasnimi ukrepi na področju zaščite, reševanja in pomoči opredeljuje dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč ter dijake in študente, ki so bili vključeni ali vpoklicani k opravljanju nalog pomoči pri celostni oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah in pri izvajanju mobilnega testiranja in cepljenja, od 11. 11. 2021 do 30. 6. 2022.

Na obrambnem ministrstvu pravijo, da določba 77. člena ZDUPŠOP ne govori o izpolnjevanju pogoja dela v sivi ali rdeči coni, zato trditev DSO, da dijakom in študentom nadomestila za delo v izrednih razmerah ne pripadajo, če niso delali v sivi ali rdeči coni, ne drži. Upravičenci do dodatka po omenjenem členu so namreč tisti dijaki in študentje, ki so bili od 11. novembra lani do 30. junija letos vključeni v pomoč pri celostni oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah in pri izvajanju mobilnega testiranja ter cepljenja proti covidu-19. Do dodatka tako niso upravičeni prostovoljci, ki niso pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč oz. nimajo statusa dijaka ali študenta, če so dijaki ali študenti opravljali naloge tehnične ali administrativne pomoči v drugih prostorih, ki nimajo zveze z neposredno celostno oskrbo bolnikov, cepljenjem ali testiranjem, ali če so dijaki ali študenti zaradi opravljanja nalog ali dela, skladno s 77. členom ZDUPŠOP, že prejeli dodatek. Z obrambnega ministrstva so še sporočili, da bi zdravstvenim in socialno-varstvenim ustanovam, ki domnevno nočejo vložiti zahtevkov za izplačilo omenjenega dodatka za dijake ali študente, ki bi jim po zakonu pripadal, lahko očitali opuščanje dolžnega ravnanja. V soboto so tako zdravstveno ministrstvo in ministrstvo za delo že obvestili o domnevno neenaki obravnavi študentov pri vlaganju zahtevkov za preverjanje in izplačilo dodatka ter o podaljšanju roka za posredovanje popravljenih, dopolnjenih ali novih zahtevkov. Prav tako so pojasnili, da je obrambno ministrstvo oziroma Uprava RS za zaščito in reševanje za pomoč preobremenjenemu zdravstvenemu osebju kot tudi osebju v socialno-varstvenih ustanovah v tistih časih ponudila pomoč tako pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč (bolničarjev) kot tudi pomoč dijakov in študentov pri celostni oskrbi bolnikov in pri izvajanju mobilnega testiranja ter cepljenja proti covidu-19.

"Ob izvajanju navedenih nalog se je predpostavljalo, da so bili v navedeno pomoč vključeni dijaki in študenti v tesnejšem osebnem stiku s populacijo ljudi, pri katerih je obstajala večja izpostavljenost oz. nevarnost za okužbo s koronavirusom. Zaradi navedenega so upravičenci, ki so delali neposredno z bolniki oz. varovanci, upravičeni do dodatka, kot je bil določen s 77. členom ZDUPŠOP za obdobje od 11. 11. 2021 do 30. 6. 2022. Pojasnili smo, da je dodatek vezan na neposredno delo z bolniki in varovanci ali na stike pri testiranju ali cepljenju proti covidu-19," so pojasnili. To torej pomeni, da so do dodatka upravičeni dijaki ali študentje tudi v primerih, ko so izvajali pomoč na lokacijah, kjer se je izvajalo testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 oz. cepljenje zoper nalezljivo bolezen covid-19, in na teh točkah v istem prostoru izvajali administrativno pomoč pri testiranju ali cepljenju. V primerih, če je dijak ali študent opravljal naloge tehnične ali administrativne pomoči v drugih prostorih, ki nimajo neposredne zveze s celostno oskrbo bolnikov, cepljenjem ali testiranjem, to je neposrednega opravljanja dela z bolniki oz. varovanci, kjer obstaja večja možnost za okužbo s SARS-CoV-2, ni upravičen do dodatka za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve po 77. členu ZDUPŠOP, poudarjajo na obrambnem ministrstvu. Kot še pravijo, je presoja oz. ugotavljanje neposrednih okoliščin in vrste nalog v zvezi z neposredno celostno oskrbo bolnikov oz. varovancev, ki jih je opravljal posamezni dijak ali študent, v pristojnosti zdravstvene ali socialno-varstvene ustanove kot delodajalca, ki tudi razpolaga z ustreznimi evidencami dela in drugimi podatki upravičencev do dodatka.