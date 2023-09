Do nedelje bo deževno, nato sledi daljše obdobje suhega in toplega vremena

"Skupni imenovalec vseh teh vremenskih procesov bo seveda dež – ljudski pregovor pravi 'Spomladi en voz dežja – eno vedro blata, jeseni eno vedro dežja – en voz blata'," so ob jesenski vremenski napovedi za prihajajoče dni zapisali na agenciji za okolje.

Že danes ponoči bo iznad zahodnega Sredozemlja čez Italijo do nas prišla slabo izražena višinska dolina s hladnim zrakom. "Zaradi toplega morja in zračne mase bo to dovolj, da se bo zrak, nasičen z vlago, labiliziral in ob stiku s hribovitim svetom vzhodne Jadranske obale bodo nastajale nevihte in dež. Pogoji bodo tudi za nastanek stacionarnih pasov močnejših padavin, tako da bo lahko krajevno dežja kar precej. Padavine bodo predvidoma, razen zahodne, dosegle tudi osrednjo in južno oz. jugovzhodno Slovenijo, le občasno in v manjši količini lahko tudi dlje proti severovzhodu," napovedujejo na Arso.

V četrtek bo čez dan deževalo predvsem v zahodni Sloveniji, večja verjetnost je za plohe kot nevihte. Plohe bodo tudi v osrednji Sloveniji, pihal bo južni ali jugozahodni veter, ob morju jugo.