Družina z dojenčico, ki potrebuje posebno obravnavo, bo pred poletjem izgubila dom

"Imaš službo, imaš vse, ampak ne gre. Enostavno preveliki odlivi. Edino, če imaš urejeno hišo," pripovedujeta Adam in Kim, ki z leto in pol staro Taireo živita v apartmaju prijateljev, ki je v nesezoni prazno. "Če bi bila midva sama, ne bi bilo problema, si lahko v sobici, si lahko v hotelu. Za otroka pa moraš imeti toplo, je kurjava, topla vodica, kje za spat, ne sme biti vlažno stanovanje, da ne zboli na dihalih."

Adam, sicer laboratorijski tehnik, dela v plakaterskem podjetju, ki svojih delavcev ne plačuje redno. Ko je bila Kim noseča, je tri mesece ostal brez plače, kar je družino pahnilo v finančno stisko. Poleg brezupnega iskanja stanovanja, ki bi si ga lahko privoščila, skrbita še za dojenčico, ki ima slabo zaraščene kolke, in se zato razgibava, medtem ko se igra. "Raje se zdaj malo potrpi, večkrat vstaneš na noč, otrok še ne razume, ker je še premajhen, kaj se dogaja. Bo razumel potem, ko bo starejši, da je bilo vredno tega." "Mene je dedek vse naučil, od rezanja trt, sajenja trt do vzgoje živali. In to bi rada njej predala, da se vrne otrok nazaj, ne v plastiko in baterijo, ampak da lahko shodi na zemlji med kokoškami."

In prav zaradi malčice je že tako huda finančna stiska še hujša. "Recimo mleko, da sploh lahko jaz njo hranim, moraš biti miren. Čim so problemi, izgine mleko. Potem vse, kar sva dajala prej sebi, zdaj dajemo njej. Vse gre za njo, njena varnost je prva in prinese en zalogaj."

Kim je včasih delala kot frizerka, kozmetičarka in sobarica, a je nato dobila herpes zoster. Zdravil jo je zloglasni kirurg Zimmermann, ki je posege opravljal brez kirurške licence in jo za vedno poškodoval – zaradi poškodovanih nog zelo težko dobi službo. "Najtežje je za naprej, ker ne veva, kje bova. Da si v gotovosti, da ni treba razmišljati za naprej, kje bom."