E-skiroji: tihi in hitri, zato manj opazni in bolj nevarni

Od 1. septembra 2019 do 12. aprila 2022 so namreč zabeležili že 193 prometnih nesreč z udeležbo e-skirojev. V več kot 61 odstotkih prometnih nesreč, v katerih so udeleženi e-skiroji, so povzročitelji vozniki e-skirojev sami. Večina (168) tovrstnih prometnih nesreč se je zgodila v naselju z uličnim sistemom. Samo v lanskem letu so zabeležili 109 prometnih nesreč, vozniki e-skirojev so jih sami povzročili kar 68 (62,4 odstotka).

"E-skiroji so vse bolj razširjena in popularna oblika mikromobilnosti. A podatki kažejo, da e-skiroji ne sodijo med najbolj varna prevozna sredstva," pravi Jože Hribar , direktor Agencije za varnost prometa (AVP).

"Skiroji so tihi, ampak vi ne rabite bit. Pozvon', zažvižgaj, poj, zakrič' – vse je boljš' kot nič." Tako na hudomušen način v enem od novih kratkih videov Agencija za varnost prometa ozavešča o varnosti na e-skirojih. E-skiroji so namreč vse bolj prisotni povsod, tudi na pešpoteh in v naseljih, kjer nemalokrat trčijo v mimoidoče pešce ali kolesarje, ki jih ne slišijo in ne opazijo.

Največ je poškodb glave, letos tudi prva smrtna žrtev

Več skirojev v našem okolju pomeni več nesreč, več nesreč pa pomeni tudi več poškodb. Število pacientov, ki so jih v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana obravnavali zaradi padca s skirojem in e-skirojem, se je v zadnjih petih letih več kot potrojilo (iz 182 obravnav leta 2016 na 565 obravnav leta 2021).

Travmatolog z UKC Ljubljana Luka Hodnik je ob tem opozoril, da ljudje prevečkrat pozabijo, da so električni skiroji hitrejši in zato nevarnejši od navadnih. "So tihi in hitri, zato jih ostali udeleženci v prometu težje opazijo. Imajo majhna kolesa, zato jih luknje, v katere zapeljejo, hitro vržejo iz ravnotežja. Brez čelade in pri hitrosti prek 20 kilometrov na uro, se lahko ob padcu nepričakovano težko poškodujejo. Padci z e-skirojem so povzročili največ površinskih poškodb oziroma udarnin v glavo, sledijo rane na glavi, zlomi zob, zlomi nosnih kosti, rok, pretresi možganov, precej je bilo udarcev v prsni koš," je poudaril.

Največ je predvsem poškodb glave. Lani so te predstavljale že 56 odstotkov vseh poškodb, ki so nastale pri padcu s skirojem in e-skirojem. Kar niti ne preseneča, glede na to, da skoraj dve tretjini (63,2 odstotka) voznikov e-skirojev, ki so bili udeleženi v prometni nesreči, ni uporabljalo zaščitne čelade.

"Nujno poskrbite za dosledno uporabo zaščitne čelade. Ne glede na to, da je obvezna do 18. leta, priporočamo uporabo vsem," svetuje direktor AVP. Prav poškodbe glave so tudi najpogosteje tiste, ki imajo najhujše posledice.

Letos so do 12. aprila zabeležili že 24 prometnih nesreč z e-skirojem, v 16 primerih so prometno nesrečo povzročili sami (67 odstotkov). Poleg treh hudo poškodovanih in 13 lažje poškodovanih so letos zabeležili tudi prvo smrtno žrtev prometne nesreče z udeležbo e-skiroja pri nas. Nesreča se je zgodila 1. marca, nekaj minut po polnoči, v Ljubnem ob Savinji. 52-letnik je z e-skirojem trčil v robnik pločnika in padel desno čez pločnik, kjer je trčil v leseno ograjo. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.